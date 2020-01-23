Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Davos'ta: Türkiye'nin borç karnesi çok sağlam 23.01.2020 14:20

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos'ta katıldığı forumda Türkiye'nin borç karnesinin çok sağlam olduğunu söyledi. Albayrak "Borç oranı görece yüksek olan özel sektörün dahi benzerlerine göre durumu iyi" dedi. TCMB'nin tek sorumluluğunun fiyat istikrarı olmadığını, finansal istikrarı da gözetmesi gerektiğini kaydeden Albayrak "TCMB en az FED kadar bağımsız" diye konuştu.

'SON 5 YILDA ÖNCEKİ 5 YILLA KIYASLAYINCA İHRACAT PERFORMANSIMIZ ÇOK DAHA İYİ'

Davos 2020 Dünya Ekonomik Forumu'nda Küresel Büyüme Ajandasını Şekillendirmek başlıklı oturumda konuşan Albayrak, Türkiye'nin son 5 yıldaki ihracat performansının önceki 5 yıldan çok daha iyi olduğunu kaydetti. Albayrak "Türkiye'nin özel sektörü bölgedeki karmaşalardan sıyrılmada çok şey öğrendi" ifadesini kullandı.

'SON 16 YILDA ALTYAPI VE ENERJİYE ÇOK YATIRIM YAPTIK'

Bakan Albayrak, 'Son 16 yılda altyapı ve enerjiye çok yatırım yaptık" diye konuştu.

'TCMB'NİN TEK SORUMLULUĞU FİYAT İSTİKRARI DEĞİL, FİNANSAL İSTİKRARI DA GÖZETMELİ'

Bakan Albayrak soru üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tek sorumluluğunun fiyat istikrarı olmadığını, finansal istikrarı da gözetmesi gerektiğini kaydetti. Albayrak "TCMB en az FED kadar bağımsız" dedi.

Türkiye'de hem üretim hem de nüfusun arttığını belirten Albayrak "Üretim tarafında çok rekabetçi bir özel sektörümüz var. İhracat yapıyoruz, üretim yapıyoruz ne gerekirse yapıyoruz. Mali politika tarafında güçlü bir bilançomuz var, teşviklerimiz var" diye konuştu.

'BU YIL İSTİKRARLI TEK HANE ENFLASYON BEKLİYORUZ'

Önümüzdeki 4 yıl boyunca seçim olmayacağını ifade eden Albayrak şöyle devam etti: "Yeni sistemin performansı çok mükemmel sonuçlar gösterdi. Faiz oranları çok yüksekti şimdi düştü. Enflasyon faiz oranını etkiliyor. Tek haneli olacağını göreceğiz. Türkiye'de ilk defa kurumlar aynı hedefe sahip. Türkiye'de güçlü bir değişiklik geliştiriyoruz."