Derya Yanık, sosyal yardım alan ailelere anaokulu desteğinin ilk kez olacağını ve bu ayın ikinci haftasında ödemeye başlayacaklarını söyledi. Bunun Milli Eğitim Bakanlığı'yla ortak yaptıkları bir çalışma olduğunu aktaran Yanık, "Vatandaşın bu noktada yapması gereken herhangi bir işlem bulunmuyor. Herhangi bir başvuru, herhangi bir takip yok. Sadece çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli" diye konuştu. 1 milyona kadar çocuğun anaokulu desteğini sağlama projeksiyonunu yaptıklarının bilgisini veren Bakan Yanık, yıllık ortalama 500 milyon liralık kaynak ayırdıklarını aktardı.



AİLE DESTEĞİNE BAŞVURU SÜRÜYOR

Aylık ödemenin 850-bin 250 liraya çıkarıldığı Türkiye Aile Destek Programı'nın 12 ay süreli olacağına işaret eden Yanık, "Haziran döneminden başlatarak ödemeleri yapmaya başladık. Temmuz- Ağustos döneminde 1.6 milyon haneye yaklaşık 1.3 milyar lira ödeme yapmışız, ikinci dönem başvuruları devam ediyor" dedi. Yanık, Türkiye Aile Desteği'nden yararlanan hanelerin tamamına elektrik desteği de sağladıklarını kaydetti.



14 YAŞ ALTINA ŞEKER ÖLÇÜM CIHAZI

Bakan Derya Yanık, 0-14 yaş arası çocuklar için kan şekeri ölçüm cihazı verilmesiyle ilgili, "İlk etapta 6 bin cihaz temin edeceğiz ve dağıtacağız. Şu anda 2 yıllık temin süreciyle alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.



ÇOCUK PARASI BU HAFTA HESAPTA

Türkiye Aile Desteği Programı'nda yeni bir fark daha oluşturduklarını belirten Yanık, çocuk başına destekle hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçladıklarını söyledi. "1-2 çocuklu hanelere 350, 3 çocuklu hanelere 450, 4 çocuklu 550 ve 5 ve üzerine de 650 lira destek sağlıyoruz" diyen Yanık, hafta sonuna kadar ödemeleri yapmayı planladıklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yeni destek açıklaması geldi. Buna göre anaokulu öğrencileri için maddi destek sağlanacak. Peki Anaokulu desteği nedir, kimler alabilir? Anaokulu desteği ne kadar? Anaokulu desteği başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

ANAOKULU DESTEĞİ NEDİR, KİMLER ALABİLİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık anaokulu desteği vereceklerini açıkladı. Yanık açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Anaokulu desteğimiz ilk kez olacak. Bu ayın ikinci haftasında ödemeye başlayacağız. Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli"

ANAOKULU DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Anaokulu destek ödemeleri Ekim ayının ikinci haftasında ödenmeye başlanacak.

ANAOKULU DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

Devlet, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına anaokulu desteği sunuyor.

Aile ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında, 3 ay önce, sosyal yardımlardan yararlanan hanelerde 3-5 yaşındaki çocukların anaokulu ücretlerinin karşılanmasını içeren protokol imzalanmıştı.

Bu kapsamda sosyal yardım kullanıcılarının çocukları okul öncesi eğitimden ücretsiz yararlanacak. 2022- 2023 eğitim-öğretim dönemi ile başlayacak projeyle 1 milyon çocuğa destek verilecek.

ANAOKULU DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Destekten yararlanmak isteyen ailelerin çocuklarını anaokuluna yazdırmaları yeterli olacak. Çocukların tüm kırtasiye ve okul masrafları devlet tarafından karşılanacak.