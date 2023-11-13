PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023, 09:28 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023, 09:58

16 milyon emekliyi yakından ilgilendiren gelişme: Ocak'ta 2 formülle zam!

16 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bir gelişme: Ocak 2024'te emekli maaşlarına önemli bir zam yapılması masada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yönelik rahatlama sağlayacak çözümler üzerinde çalışıldığını duyurmasının ardından, emeklilik aylıklarının enflasyon oranının üzerinde artırılması ve en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liradan yükseltilmesi gündemde. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre, emekli maaşlarına yüzde 40.26 ile yüzde 52.17 arasında bir zam yapılması ve en düşük emekli aylığının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Bu artışın gerçekleşmesi için Meclis'te bir düzenleme yapılması gerekecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Emeklilerimizi daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik, çok yakında uygulayacağız" sözlerinin ardından gözler 16 milyon emeklinin Ocak 2024'teki zammına çevrildi.

Emeklilere iyileştirmede 2 formül ön plana çıkıyor. Hem kök aylıkları artıracak hem de 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesini yükseltecek formül masada bulunuyor. Kök aylıklara yansıyacak enflasyon zammına ilaveten refah payı verilmesi beklenirken, taban emekli aylığında da seyyanen artış gündemde.

■ REFAH PAYI, SEYYANEN ZAM NEDİR?
Refah payı, çalışanların enflasyondan korunmasını sağlamak amacıyla devreye alınan, olası kur, fiyat gibi dalgalanmalara karşı koruyup, mağdur olmamaları için hayata geçirilen bir uygulama.

Refah payı, işçi, memur ve emeklilerin aldığı maaşlardan enflasyon oranı çıkarıldıktan sonra hesaplanarak ödenen miktar. Seyyanen zam ise ödemelerde eşit biçimde yapılan artış anlamına geliyor.

■ MERKEZ BANKASI TAHMİNİNE GÖRE ENFLASYONUN ÜST NOKTA OLAN YÜZDE 68 OLARAK GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE ZAMMA NE KADAR REFAH PAYI EKLENMESİ BEKLENİYOR?
Enflasyonun yüzde 68 olarak gerçekleşmesi durumunda SSK, Bağ- Kur emekli aylıklarına refah payı hariç yüzde 40.26, memur ve emeklilerine de yüzde 52.17 zam yapılacak.

Ocak'ta refah payıyla birlikte emeklilere yapılacak zammın yüzde 52'yi geçmesi bekleniyor. Bu artış kök aylıklara yansıyacak.

■ EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ'DA OLDUĞU GİBİ KÖK AYLIK ÜZERİNDEN Mİ YAPILACAK?
Emeklilere yapılan artışlar 7 bin 500 lira üzerinden değil de kök aylık üzerinden gerçekleştiriliyor. Ancak 'prim-aylık dengesizliğinin giderilmesi, 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması, seyyanen zam yapılması' gibi formüller de gündemde.

■ EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ LİRA OLACAK?
Bu yıl yüzde 114'ün üzerinde artışla 3 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkan en düşük emekli aylığının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Bugün itibariyle yaklaşık 6 milyon emekli 7 bin 500 lira alırken, önemli bölümünün kök aylığı bu tutarın altında bulunuyor. En düşük emekli aylığında artış için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

SIRADAKİ VİDEO
Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması!
13.11.2023Pazartesi
1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arz oluyor! İşte BİNHO HALKA ARZ talep toplama tarihleri (BinBin, GO Sharing, Q Charge, Algoritma ve Altay Enerji)
11.11.2023Cumartesi
Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı!
10.11.2023Cuma
EMEKLİLER DİKKAT! Emekli İkramiyesi ödemeleri başlıyor: 5.000 TL ne zaman hesaplara yatıyor? ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU!
10.11.2023Cuma
Beş bin TL ikramiye tarihi açıklandı!
10.11.2023Cuma
Bunlar da Var
Ankara’nın Eryaman ilçesinde nakliye için kullanılan 70 metrelik yük asansörü devrildi 02:43
Başkent'te 70 metrelik yük asansörü devrildi
13.11.2023Pazartesi
Galatasaraylı Lucas Torreira körkütük aşık! Devrim Özkan’la ev hallerini ilk kez yayınlayıp dostu düşmanı çatlattı: Sen benim en iyi yerimsin! 00:20
Devrim Özkan’la ev hallerini ilk kez yayınlayıp dostu düşmanı çatlattı
13.11.2023Pazartesi
Dilan Polat ve Engin Polat’ın park kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Komşusuna yumruk atıp böyle saldırdı 04:12
Dilan Polat ve Engin Polat'ın komşularına saldırdığı anlar kamerada
13.11.2023Pazartesi
Burdur’da düğünde damat yanlışlıkla gelin arabasının şoförünü vurdu 03:05
Damat yanlışlıkla gelin arabasının şoförünü vurdu
13.11.2023Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA