Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Emeklilerimizi daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik, çok yakında uygulayacağız" sözlerinin ardından gözler 16 milyon emeklinin Ocak 2024'teki zammına çevrildi.

Emeklilere iyileştirmede 2 formül ön plana çıkıyor. Hem kök aylıkları artıracak hem de 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesini yükseltecek formül masada bulunuyor. Kök aylıklara yansıyacak enflasyon zammına ilaveten refah payı verilmesi beklenirken, taban emekli aylığında da seyyanen artış gündemde.

■ REFAH PAYI, SEYYANEN ZAM NEDİR?

Refah payı, çalışanların enflasyondan korunmasını sağlamak amacıyla devreye alınan, olası kur, fiyat gibi dalgalanmalara karşı koruyup, mağdur olmamaları için hayata geçirilen bir uygulama.

Refah payı, işçi, memur ve emeklilerin aldığı maaşlardan enflasyon oranı çıkarıldıktan sonra hesaplanarak ödenen miktar. Seyyanen zam ise ödemelerde eşit biçimde yapılan artış anlamına geliyor.

■ MERKEZ BANKASI TAHMİNİNE GÖRE ENFLASYONUN ÜST NOKTA OLAN YÜZDE 68 OLARAK GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE ZAMMA NE KADAR REFAH PAYI EKLENMESİ BEKLENİYOR?

Enflasyonun yüzde 68 olarak gerçekleşmesi durumunda SSK, Bağ- Kur emekli aylıklarına refah payı hariç yüzde 40.26, memur ve emeklilerine de yüzde 52.17 zam yapılacak.

Ocak'ta refah payıyla birlikte emeklilere yapılacak zammın yüzde 52'yi geçmesi bekleniyor. Bu artış kök aylıklara yansıyacak.

■ EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ'DA OLDUĞU GİBİ KÖK AYLIK ÜZERİNDEN Mİ YAPILACAK?

Emeklilere yapılan artışlar 7 bin 500 lira üzerinden değil de kök aylık üzerinden gerçekleştiriliyor. Ancak 'prim-aylık dengesizliğinin giderilmesi, 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması, seyyanen zam yapılması' gibi formüller de gündemde.

■ EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ LİRA OLACAK?

Bu yıl yüzde 114'ün üzerinde artışla 3 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya çıkan en düşük emekli aylığının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Bugün itibariyle yaklaşık 6 milyon emekli 7 bin 500 lira alırken, önemli bölümünün kök aylığı bu tutarın altında bulunuyor. En düşük emekli aylığında artış için Meclis düzenlemesi gerekiyor.