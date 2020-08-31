1000 TL yardım parası alamayan aileler! TC kimlik noya göre ödeme: Yardım parası ödemesi e-devlet sorgulama linki...

31.08.2020 12:07

Pandemi sürecinde binlerce kişi sosyal yardım için başvuruda bulundu. Üç fazda gerçekleştirilen pandemi sosyal yardımlar için sonuçlar da merak ediliyor. Vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden 1000 TL'lik pandemi sosyal destek ücretine başvuruda bulunurken, sonuçları da takip edebiliyor. Türkiye'de milyonlarca aile şu ana kadar 1.000 TL sosyal yardım alma imkanına kavuştu. 1.000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? 1.000 TL sosyal yardım kimlere verilmektedir? 1000 TL'lik sosyal yardım parası başvuruları değerlendirmelerin ardından ödemeler devam ediyor. Sosyal yardım ile ilgili sorgulamaları aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.

Pandemi sürecinde devletin en önemli desteği sosyal yardım parası ödemeleri oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1000 TL yardım parası veriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle geçim sıkıntısı yaşanmaması adına, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 3 faz şeklinde vatandaşlara 1.000 TL nakdi ödeme yapılıyor. 1. ve 2. faz ödemeleri ihtiyaç sahibi ailelere PTT görevlileri tarafından 1.000 TL zarfta teslim edildi. 3. faz için başvuru yapanlar için açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Peyderpey de ödemelere de başladık aslında, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık." dedi.Peki pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI

1000 TL'lik sosyal yardım parası başvuruları değerlendirmelerin ardından ödemeler devam ediyor. Sosyal yardım ile ilgili sorgulamaları aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI

1000 TL YARDIM BAŞVURUSU E-DEVLET EKRANI

HAFTASONU NEDENİYLE KOŞULSUZ BAŞVURU EKRANI AÇIK

1000 TL sosyal yardım paralarına hafta içi günlerde başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını T.C. numaralarının son hanesine göre yapacaklar. T.C. numarasının son rakamı 0 olan vatandaşlar başvurularını Pazartesi yapacaklar. T.C. numarasının son rakamı 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 olanlar Perşembe ve 8 olanlar ise Cuma günü yapacaklar.

Ancak bakanlık başvuruları e-Devlet üzerinden haftasonları yani Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir koşul olmadan koşulsuz olarak alıyor. Bu çerçevede vatandaşlar başvurularını T.C. numara şartı olamadan haftasonunda yapabilecekler.

1000 TL PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIM BAŞVURUSU SORGULAMA E DEVLET LİNKİ

Pandemi yardımı başvurusu yapan ve başvuru kabul edilen kişiler için ödeme hesaplara otomatik olarak yatırıldığı için başvuru yapmayan kişilerin dahi durumlarının tespit edilmesi halinde hesaplarına para yatırılmış olma ihtimali bulunuyor.

Böyle bir ödeme olup olmadığının sorgulanması için bu nedenle adınıza e devlet şifreniz ile yatırılmış olan bir sosyal yardım parası olup olmadığını sorgulamanız gerekiyor. E devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra adınıza bir ödeme bulunuyorsa buradan görüntüleyebiliyor, banka hesabı girerek hesabınıza aktarılmasını sağlayabiliyor ya da PTT şubeleri üzerinden kimliğiniz ile çekebiliyorsunuz.

Daha önce pandemi yardımı almayan kişiler de kimlik numarasının son rakamlarına göre aynı ekran üzerinden pandemi para yardımı başvurusu yapabiliyor.

KİMLER 1000 LİRA NAKDİ DESTEĞE BAŞVURABİLİR?

Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti.

Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.

Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak.

BAŞVURULARDA HANGİ YOL İZLENECEK?

e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınacak.

Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuruda bulunacak.

Cumartesi ve pazar günleri ise başvurular, T.C. kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın yapılabilecek.

SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI HANGİ GÜN YAPILIYOR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar