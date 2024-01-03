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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024, 18:55 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024, 19:14

▶️ Piyasalarda gün sonu: Borsada son durum ne?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,78 değer kaybederek 7.412,04 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 212,26 puan azalırken, toplam işlem hacmi 86,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,18, holding endeksi yüzde 2,47 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 5,15 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, teknoloji hisseleri kaynaklı artan oynaklıklar ve jeopolitik risklerle devam eden karışık seyrin yurt içi piyasaları da etkilediğini belirterek, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Halihazırda devam eden jeopolitik risklerin yanı sıra yoğun veri gündeminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu ifade eden analistler, Fed'in toplantı tutanaklarından Bankanın gelecek dönem politikalarına yönelik sinyaller alınabileceğini aktardı.

Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de ADP istihdam raporu, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.400 puanın destek, 7.700 ve 7.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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