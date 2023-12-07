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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023, 16:19 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023, 16:30

💰 En Az 15 Bin 707 TL! 2024 Asgari Ücrete %37.76 ve %50 Zam Senaryosu 💸 Bakan Vedat Işıkhan'dan İlk Açıklama Geldi! 💼

Yeni asgari ücret için ilk toplantı 11 Aralık’ta yapılacak. Geçim şartları, ekonomik ve sosyal durum gibi 4 kritere bakılırken, enflasyon göz önüne alınarak karar verilecek...

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni asgari ücret için pazarlık maratonu başlıyor. 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacak. Ay sonuna kadar yapılacak 4 toplantıda zam oranı belirlenecek.

4 KRİTER DİKKATE ALINACAK
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, hedeflerinin asgari ücreti sosyal diyalog çerçevesinde işçi, işveren ve kamunun üçlü mutabakatıyla belirlemek olduğunu söyledi.

Asgari ücretin belirlenmesi sürecinde Asgari Ücret Yönetmeliği'nin esas alındığını belirten Işıkhan, 'ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumun, ücretliler geçinme indekslerinin, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunun ve geçim şartlarının' göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

BİRÇOK GÖSTERGEYİ ETKİLİYOR
Asgari ücretin Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendiğini anımsatan Işıkhan, "Asgari ücret, yasal olarak ödenmesi gereken en düşük ücret seviyesidir. Ücretli kesimin yaşam standartları ve enflasyon düzeyi kadar işletmelerimizin sürdürülebilirliği bizim için önemlidir. Asgari ücretin etkisi sadece bu ücret düzeyinde çalışanlarla sınırlı değildir.

💸 Milyonlar asgari ücreti bekliyor! 2. zam olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhandan flaş açıklama 💼
💸 Milyonlar asgari ücreti bekliyor! 2. zam olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan flaş açıklama 💼

Yapılacak artış, diğer gelir gruplarının da ücretlerine pozitif etki yapmaktadır" dedi. Asgari ücret düzeyinin genel ücret düzeyine de tesir ettiğini vurgulayan Işıkhan, "Asgari ücretteki artışın birçok ekonomik göstergeyi etkilediğini söyleyebiliriz.

Bu ücret, istihdam, gelir dağılımı, fiyatlar genel düzeyi ve büyümenin üzerinde yarattığı etkiler ile ekonomi politikaları açısından da önemlidir" diye konuştu.

EN AZ 15 BİN 707 TL
Komisyon toplantılarında en önemli veri 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon verisi olacak. Orta Vadeli Program'daki yüzde 65'lik 2023 yılı TÜFE tahminine göre 6 aylık oran yüzde 37.76 olarak hesaplanıyor.

Temmuz'da yaklaşık yüzde 34 zamla net 11 bin 402 lira yapılan asgari ücret bu orana göre 15 bin 707 liraya yükselirken, ayrıca bir refah payı eklenmesi de bekleniyor.

Bunun nedeni ise hem çalışanların enflasyona karşı korunacağı yönündeki açıklamalar hem de yeni ücretin yıllık olarak belirlenecek olması. Burada en çok konuşulan oran ise yüzde 50. Asgari ücret, memurlar gibi yüzde 50 artış yansıtılırsa, net 17 bin 103 liraya yükselecek.

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