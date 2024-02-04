▶️ EMEKLİYE ZAM FARKI SON DAKİKA: Zam farkı Salı günü hesaplarda! Kim ne kadar alacak?

EMEKLİYE EK ZAM RESMİ GAZETE'DE!

Emekliye ek zam ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'ndan çıktıktan sonra beklendiği üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ödeme takvimini açıkladı.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK 2024?

Emekli ek zam ödeme takvimi belirlendi. Buna göre SSK emeklisi maaş farklarını 6 Şubat tarihinde; Bağ-Kur emeklisi ise 7 Şubat tarihinde hesaplarında görecek.

EMEKLİ MAAŞ FARKI HESAPLAMA

En düşük maaşın 10 bin TL olması ardından kök maaş üzerinden yüzde 37,57 oranında zamla maaşlarını alan emekliler yüzde 49,25 olarak uygulanan yeni zamdan oluşan farkı hesaplarında görecek.

Alınan kök maaşa göre değişiklik gösterecek ödemelerde kök maaş hesabı da e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. 'Emekli Aylık Bilgisi' üzerinden bilgilere ulaşılıyor.

ÖRNEKLERLE YENİ KÖK AYLIK VE EK ZAM FARKI HESABI

BİRİNCİ ÖRNEK

ARALIK GELİRİ

Kök aylık: 4.750 TL

% 5 ek ödeme: 237,5 TL

Ek ödemeli aylık: 4.987,50 TL

Hesaba yatan: 7.500 TL (2.512,50 TL'si 5510 Ek 19 ödemesi)



OCAK'TA ÖDENEN (% 37.57 ZAMLI)

Kök aylık: 6.534,58 TL

% 5 ek ödeme: 326,72 TL

Ek ödemeli aylık: 6.861,30 TL

Hesaba yatan: 7.500 TL (638,70 TL'si 5510 Ek 19 ödemesi)



YENİ AYLIK (% 49.25 ZAMLI)

Kök aylık: 7.089,37 TL

% 5 ek ödeme: 354,47 TL

Ek ödemeli aylık: 7.443,84 TL



YENİ GELİR: 10.000 TL (2.887,82 TL'si 5510 Ek 19 ödemesi)

EK ZAM FARKI: 10.000 (yeni gelir) - 7.500 (yatırılan) = 2.500 TL

İKİNCİ ÖRNEK



ARALIK GELİRİ

Kök aylık: 6.000 TL

% 4 ek ödeme: 240 TL

Ek ödemeli aylık: 6.240 TL

Hesaba yatan: 7.500 TL (1.260 TL'si 5510 Ek 19 ödemesi)



OCAK'TA ÖDENEN (% 37.57 ZAMLI)

Kök aylık: 8.254,20 TL

% 4 ek ödeme: 330,17 TL

Ek ödemeli aylık: 8.584,37 TL

Hesaba yatan: 8.584,37 TL



YENİ AYLIK (% 49.25 ZAMLI)

Kök aylık: 8.955 TL

% 4 ek ödeme: 358,20 TL

Ek ödemeli aylık: 9.313,20 TL



YENİ GELİR: 10.000 TL (686,80 TL'si 5510 Ek 19 ödemesi)

EK ZAM FARKI: 10.000 (yeni gelir) - 8.584,37 (yatırılan) = 1.415,63 TL

ÜÇÜNCÜ ÖRNEK

ARALIK GELİRİ

Kök aylık: 7.500 TL

% 4 ek ödeme: 300 TL

Ek ödemeli aylık: 7.800 TL

Hesaba yatan: 7.800 TL



OCAK'TA ÖDENEN (% 37.57 ZAMLI)

Kök aylık: 10.317,75 TL

% 4 ek ödeme: 412,71 TL

Ek ödemeli aylık: 10.730,46 TL

Hesaba yatan: 10.730,46 TL



YENİ AYLIK (% 49.25 ZAMLI)

Kök aylık: 11.193,75 TL

% 4 ek ödeme: 447,75 TL

Ek ödemeli aylık: 11.641,50 TL



YENİ GELİR: 11.641,50 TL

EK ZAM FARKI: 11.641,50 (yeni gelir) -10.730,46 (yatırılan) = 911.04 TL

DUL VE YETİMLERİN FARK HESABI NASIL OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur'dan maaş alan dul ve yetimlerin ödemeleri de yüzde 37.57 zam üzerinden yapıldı. 7 bin 500 lira taban aylık düzenlemesi kapsamında da ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana en az 5 bin 625, yüzde 50 olana en az 3 bin 750, yüzde 25 olana en az bin 875 lira ödendi.

Yasa çıktıktan sonra Aralık ayı kök aylığına yüzde 49.25 artış yansıtılarak ek zam farkı bulunacak. 10 bin lira düzenlemesi kapsamında da en düşük ödeme ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanda 7 bin 500, yüzde 50 olanda 5 bin, yüzde 25 olanda 2 bin 500 liraya çıktığı için farklar ödenirken bu tutarlar da dikkate alınacak

EMEKLİ ADAYLARI DİKKAT!

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla emekli olan ve 2024 yılında emekli olacak tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payıyla birlikte yüzde 49.25'e ulaşan artış yansıtılacak. Yeni emeklilerin de hesaplanan emekli aylığı ve ek ödemesinin toplamı 10 bin liranın altında çıkmışsa, her ay ödemesi 10 bin liraya tamamlanarak yapılacak.

İŞTE 7.500 TL ALTI KÖK AYLIKLARDA FARK TUTARLARI

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.000,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 6.878,50 TL

Bu ay hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 49.25 zamlı: 7.462,50 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 2.500,00 TL



KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.100,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 7.016,07 TL

Bu ay hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 49.25 zamlı: 7.611,75 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 2.500,00 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.200,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 7.153,64 TL

Bu ay hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 49.25 zamlı: 7.761,00 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 2.500,00 TL



KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.250,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 7.222,43 TL

Bu ay hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 49.25 zamlı: 7.835,63 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 2.500,00 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.300,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 7.291,21 TL

Bu ay hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 49.25 zamlı: 7.910,25 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 2.500,00 TL



KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.400,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 7.428,78 TL

Bu ay hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 49.25 zamlı: 8.059,50 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 2.500,00 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.452,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 7.500,32 TL

Bu ay hesaba yatan: 7.500,32 TL

% 49.25 zamlı: 8.137,11 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 2.499,68 TL



KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.500,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 7.566,35 TL

Bu ay hesaba yatan: 7.566,35 TL

% 49.25 zamlı: 8.208,75 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 2.433,65 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.600,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 7.703,92 TL

Bu ay hesaba yatan: 7.703,92 TL

% 49.25 zamlı: 8.358,00 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 2.296,08 TL



KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.700,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 7.841,49 TL

Bu ay hesaba yatan: 7.841,49 TL

% 49.25 zamlı: 8.507,25 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 2.158,51 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.750,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 7.910,28 TL

Bu ay hesaba yatan: 7.910,28 TL

% 49.25 zamlı: 8.581,88 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 2.089,72 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.800,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 7.979,06 TL

Bu ay hesaba yatan: 7.979,06 TL

% 49.25 zamlı: 8.656,50 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 2.020,94 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 5.900,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 8.116,63 TL

Bu ay hesaba yatan: 8.116,63 TL

% 49.25 zamlı: 8.805,75 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 1.883,37 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 6.000,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 8.254,20 TL

Bu ay hesaba yatan: 8.254,20 TL

% 49.25 zamlı: 8.955,00 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 1.745,80 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 6.100,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 8.391,77 TL

Bu ay hesaba yatan: 8.391,77 TL

% 49.25 zamlı: 9.104,25 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 1.608,23 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 6.200,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 8.529,34 TL

Bu ay hesaba yatan: 8.529,34 TL

% 49.25 zamlı: 9.253,50 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 1.470,66 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 6.250,00

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 8.598,13 TL

Bu ay hesaba yatan: 8.598,13 TL

% 49.25 zamlı: 9.328,13 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 1.401,87 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 6.300,00

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 8.666,91 TL

Bu ay hesaba yatan: 8.666,91 TL

% 49.25 zamlı: 9.402,75 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 1.333,09 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 6.400,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 8.804,48 TL

Bu ay hesaba yatan: 8.804,48 TL

% 49.25 zamlı: 9.552,00 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 1.195,52 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 6.500,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 8.942,05 TL

Bu ay hesaba yatan: 8.942,05 TL

% 49.25 zamlı: 9.701,25 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 1.057,95 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 6.600,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 9.079,62 TL

Bu ay hesaba yatan: 9.079,62 TL

% 49.25 zamlı: 9.850,50 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 920,38 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 6.700,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 9.217,19 TL

Bu ay hesaba yatan: 9.217,19 TL

% 49.25 zamlı: 9.999,75 TL

Yatırılması gereken: 10.000,00 TL

Ek zam farkı: 782,81 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 6.750,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 9.285,98 TL

Bu ay hesaba yatan: 9.285,98 TL

% 49.25 zamlı: 10.074,38 TL

Yatırılması gereken: 10.074,38 TL

Ek zam farkı: 788,4 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 6.800,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 9.354,76 TL

Bu ay hesaba yatan: 9.354,76 TL

% 49.25 zamlı: 10.149,00 TL

Yatırılması gereken: 10.149,00 TL

Ek zam farkı: 794,24 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 6.900,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 9.492,33 TL

Bu ay hesaba yatan: 9.492,33 TL

% 49.25 zamlı: 10.298,25 TL

Yatırılması gereken: 10.298,25 TL

Ek zam farkı: 805,92 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 7.000,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 9.629,90 TL

Bu ay hesaba yatan: 9.629,90 TL

% 49.25 zamlı: 10.447,50 TL

Yatırılması gereken: 10.447,50 TL

Ek zam farkı: 817,6 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 7.100,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 9.767,47 TL

Bu ay hesaba yatan: 9.767,47 TL

% 49.25 zamlı: 10.596,75 TL

Yatırılması gereken: 10.596,75 TL

Ek zam farkı: 829,28 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 7.200,00 T

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 9.905,04 TL

Bu ay hesaba yatan: 9.905,04 TL

% 49.25 zamlı: 10.746,00 TL

Yatırılması gereken: 10.746,00 TL

Ek zam farkı: 840,96 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 7.250,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 9.973,83 TL

Bu ay hesaba yatan: 9.973,83 TL

% 49.25 zamlı: 10.820,63 TL

Yatırılması gereken: 10.820,63 TL

Ek zam farkı: 846,8 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 7.300,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 10.042,61 TL

Bu ay hesaba yatan: 10.042,61 TL

% 49.25 zamlı: 10.895,25 TL

Yatırılması gereken: 10.895,25 TL

Ek zam farkı: 852,64 TL



KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 7.400,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 10.180,18 TL

Bu ay hesaba yatan: 10.180,18 TL

% 49.25 zamlı: 11.044,50 TL

Yatırılması gereken: 11.044,50 TL

Ek zam farkı: 864,32 TL

KÖK AYLIK (EK ÖDEME DAHİL/ARALIK): 7.500,00 TL

Hesaba yatan: 7.500,00 TL

% 37.57 zamlı: 10.317,75 TL

Bu ay hesaba yatan: 10.317,75 TL

% 49.25 zamlı: 11.193,75 TL

Yatırılması gereken: 11.193,75TL

Ek zam farkı: 876 TL

7.500 TL ÜSTÜ KÖK AYLIKLARDA ZAM FARKI

ARALIK MAAŞI: 7.600,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.455,32 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.343,00 TL

Ek zam farkı: 887,68 TL



ARALIK MAAŞI: 7.700,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.592,89 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.492,25 TL

Ek zam farkı: 899,36 TL



ARALIK MAAŞI: 7.800,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.730,46 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.641,50 TL

Ek zam farkı: 911,04 TL

ARALIK MAAŞI: 7.900,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.868,03 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.790,75 TL

Ek zam farkı: 922,72 TL



ARALIK MAAŞI: 8.000,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.005,60 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.940,00 TL

Ek zam farkı: 934,40 TL



ARALIK MAAŞI: 8.100,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.143,17 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.089,25 TL

Ek zam farkı: 946,08 TL



ARALIK MAAŞI: 8.200,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.280,74 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.238,50 TL

Ek zam farkı: 957,76 TL

ARALIK MAAŞI: 8.300,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.418,31 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.387,75 TL

Ek zam farkı: 969,44 TL



ARALIK MAAŞI: 8.400,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.555,88 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.537,00 TL

Ek zam farkı: 981,12 TL



ARALIK MAAŞI: 8.500,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.693,45 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.686,25 TL

Ek zam farkı: 992,80 TL



ARALIK MAAŞI: 8.600,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.831,02 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.835,50 TL

Ek zam farkı: 1.004,48 TL



ARALIK MAAŞI: 8.700,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.968,59 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.984,75 TL

Ek zam farkı: 1.016,16 TL

ARALIK MAAŞI: 8.800,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.106,16 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.134,00 TL

Ek zam farkı: 1.027,84 TL



ARALIK MAAŞI: 8.900,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.243,73 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.283,25 TL

Ek zam farkı: 1.039,52 TL



ARALIK MAAŞI: 9.000,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.381,30 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.432,50 TL

Ek zam farkı: 1.051,20 TL



ARALIK MAAŞI: 9.050,00S TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.450,09 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.507,13 TL

Ek zam farkı: 1.057,04 TL



ARALIK MAAŞI: 9.100,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.518,87 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.581,75 TL

Ek zam farkı: 1.062,88 TL



ARALIK MAAŞI: 9.200,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.656,44 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.731,00 TL

Ek zam farkı: 1.074,56 TL



ARALIK MAAŞI: 9.300,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.794,01 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.880,25 TL

Ek zam farkı: 1.086,24 TL

ARALIK MAAŞI: 9.400,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.931,58 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.029,50 TL

Ek zam farkı: 1.097,92 TL



ARALIK MAAŞI: 9.500,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.069,15 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.178,75 TL

Ek zam farkı: 1.109,60 TL



ARALIK MAAŞI: 9.600,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.206,72 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.328,00 TL

Ek zam farkı: 1.121,28 TL



ARALIK MAAŞI: 9.700,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.344,29 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.477,25 TL

Ek zam farkı: 1.132,96 TL



ARALIK MAAŞI: 9.800,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13,481,86 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.626,50 TL

Ek zam farkı: 1.144,64 TL

ARALIK MAAŞI: 9.900,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.619,43 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.775,75 TL

Ek zam farkı: 1.156,32 TL



ARALIK MAAŞI: 10.000,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.757,00 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.925,00 TL

Ek zam farkı: 1.168,00 TL



ARALIK MAAŞI: 10.100,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.894,57 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.074,25 TL

Ek zam farkı: 1.179,68 TL



ARALIK MAAŞI: 10.200,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.032,14 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.223,50 TL

Ek zam farkı: 1.191,36 TL



ARALIK MAAŞI: 10.300,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.169,71 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.372,75 TL

Ek zam farkı: 1.203,04 TL



ARALIK MAAŞI: 10.400,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.307,28 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.522,00 TL

Ek zam farkı: 1.214,72 TL

ARALIK MAAŞI: 10.500,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.444,85 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.671,25 TL

Ek zam farkı: 1.226,40 TL



ARALIK MAAŞI: 10.600,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.582,42 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.820,50 TL

Ek zam farkı: 1.238,08 TL



ARALIK MAAŞI: 10.700,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.719,99 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.969,75 TL

Ek zam farkı: 1.249,76 TL



ARALIK MAAŞI: 10.800,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.857,56 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.119,00 TL

Ek zam farkı: 1.261,44 TL



ARALIK MAAŞI: 10.900,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.995,13 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.268,25 TL

Ek zam farkı: 1.273,12 TL



ARALIK MAAŞI: 11.000,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.132,70 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.417,50 TL

Ek zam farkı: 1.284,80 TL

ARALIK MAAŞI: 11.100,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.270,27 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.566,75 TL

Ek zam farkı: 1.296,48 TL



ARALIK MAAŞI: 11.200,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.407,84 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.716,00 TL

Ek zam farkı: 1.308,16 TL



ARALIK MAAŞI: 11.300,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.545,41 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.865,25 TL

Ek zam farkı: 1.319,84 TL



ARALIK MAAŞI: 11.400,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.682,98 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.014,50 TL

Ek zam farkı: 1.331,52 TL



ARALIK MAAŞI: 11.500,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.820,55 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.163,75 TL

Ek zam farkı: 1.343,20 TL



ARALIK MAAŞI: 11.600,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 15.958,12 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.313,00 TL

Ek zam farkı: 1.354,88 TL



ARALIK MAAŞI: 11.700,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.095,69 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.462,25 TL

Ek zam farkı: 1.366,56 TL



ARALIK MAAŞI: 11.800,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.233,26 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.611,50 TL

Ek zam farkı: 1.378,24 TL



ARALIK MAAŞI: 11.900,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.370,83 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.760,75 TL

Ek zam farkı: 1.389,92 TL



ARALIK MAAŞI: 12.000,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.508,40 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.910,00 TL

Ek zam farkı: 1.401,60 TL



ARALIK MAAŞI: 12.100,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.645,97 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.059,25 TL

Ek zam farkı: 1.413,28 TL

ARALIK MAAŞI: 12.200,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 16.783,54 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.208,50 TL

Ek zam farkı: 1.424,96 TL



ARALIK MAAŞI: 12.400,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.058,68 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.507,00 TL

Ek zam farkı: 1.448,32 TL



ARALIK MAAŞI: 12.500,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.196,25 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.656,25 TL

Ek zam farkı: 1.460,00 TL



ARALIK MAAŞI: 12.600,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.333,82 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.805,50 TL

Ek zam farkı: 1.471,68 TL



ARALIK MAAŞI: 12.700,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.471,39 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.954,75 TL

Ek zam farkı: 1.483,36 TL



ARALIK MAAŞI: 12.800,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.608,96 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.104,00 TL

Ek zam farkı: 1.495,04 TL



ARALIK MAAŞI: 12.900,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.746,53 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.253,25 TL

Ek zam farkı: 1.506,72 TL



ARALIK MAAŞI: 13.000,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 17.884,10 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.402,50 TL

Ek zam farkı: 1.518,40 TL



ARALIK MAAŞI: 14.000,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 19.259,80 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 20.895,00 TL

Ek zam farkı: 1.635,20 TL



ARALIK MAAŞI: 15.000,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 20.635,50 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.387,50 TL

Ek zam farkı: 1.752,00 TL



ARALIK MAAŞI: 16.000,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 22.011,20 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 23.880,00 TL

Ek zam farkı: 1.868,80 TL

ARALIK MAAŞI: 17.000,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 23.386,90 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 25.372,50 TL

Ek zam farkı: 1.985,60 TL



ARALIK MAAŞI: 18.000,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 24.762,60 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 26.865,00 TL

Ek zam farkı: 2.102,40 TL



ARALIK MAAŞI: 19.000,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 26.138,30 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 28.357,50 TL

Ek zam farkı: 2.219,20 TL



ARALIK MAAŞI: 20.000,00 TL

Yüzde 37.57 zamlı maaş: 27.514,00 TL

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 29.850,00 TL

Ek zam farkı: 2.336,00 TL