▶️ Emeklinin gözü refah payında 💰 Emekliye ek zam yapılacak mı, ne zaman yapılacak? En düşük SSK-Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonların Ocak zamları belli oldu. Asgari ücret yüzde 49.11, memurların ve memur emeklilerinin aylıkları yüzde 49.25 zamlanırken, mevzuata göre bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı ise yüzde 37.57 olarak gerçekleşti.

2 BAKANLIKTAN ÇALIŞMA

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında 11.68 puanlık fark oluşurken, bu farkı gidermek için kollar sıvandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı hem refah payı ile zam oranını yükseltecek hem de halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesini artıracak formülleri masaya yatırdı. Hazırlanan çalışma bu hafta Kabine toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

EŞİT ZAM OLUR MU?

Çalışmanın detayları ve alınacak karar merakla bekleniyor. Ancak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yükseltilerek, memur emeklileriyle oluşan farkın kapatılması bekleniyor. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının 11.68 puanlık refah payı ile memur emeklilerinin artışı olan yüzde 49.25'e yükseltilmesi mümkün.

TEMMUZ FARKI GÖZETİLİRSE

Ocak ayı için zam oranının eşitlenmesi durumunda, bu kez Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri lehine oluşabilecek zam farkına dikkat çekiliyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alırken, memur emeklilerine yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 15'i aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak.

BU FORMÜLE GÖRE NE OLUR?

Örneğin; Ocak-Haziran döneminde enflasyonun yüzde 24 olması halinde Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 24, memur emeklilerinde ise yüzde 18.60 çıkacak. Buna göre de Temmuz'da memur emeklilerinin 5.4 puan daha düşük zam alma durumu oluşacak.

Bu nedenle Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yansıtılacak refah payında bu durumun da dikkate alınabileceği belirtiliyor. Bu formüle göre zam oranının refah payıyla birlikte yüzde 44-45 seviyelerinde belirlenebileceğine dikkat çekiliyor.

Söz konusu formül kabul görürse SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu ay yansıtılacak refah payı 6.5-7.5 puan seviyelerinde olabilecek.

TABAN AYLIK NE OLUR?

Çalışmalarda dikkate alınan bir konu da emeklilerin taban aylıkları. Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 lira. Bu tutarın da yükseltilmesi gündemde. Burada 10 bin lira seviyesi konuşuluyor. Eğer 6 aylık enflasyon oranı yansıtılırsa en düşük aylık ödemesi 10 bin 317 lira seviyesine çıkacak.

NASIL HESAPLAMA YAPILACAK?

Refah payı ile yükseltilmesi beklenen Ocak zammı hesaba yatırılan paraya değil kök aylıklara yansıtılacak. Bu şekilde hesaplanan tutara, eğer kök aylık 7 bin 135 lira 19 kuruşun altında çıkmışsa yüzde 5, üstünde çıkmışsa yüzde 4 ek ödeme eklenecek.

Kök maaş ve ek ödemenin tutarı taban aylık tutarının altındaysa ikinci bir artış söz konusu olacak. Yapılacak ödeme taban tutara tamamlanacak. Taban aylık ödemesinin üstünde bir rakam çıkarsa, emekli hesaplanan kök aylığı ve ek ödemesini hesabında görecek.

HAFTAYA MECLİS'E GELİYOR

Zamların maaşlara yansıması için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Meclis 16 Ocak'ta açılır açılmaz düzenlemenin Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor.

Emeklilere zamlı aylık ödemeleri ayın 17'sinde başlıyor. Düzenleme yetişmezse, ilave zam farkları kanun çıktıktan sonra ödenebilecek.

FORMÜLLERE GÖRE YENİ MAAŞ TABLOSU

Mevcut maaş: 7.500,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 10.875,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.193,75

Mevcut maaş: 7.600,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 11.020,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.343,00

Mevcut maaş: 7.700,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 11.165,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.492,25

Mevcut maaş: 7.800,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 11.310,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.641,50

Mevcut maaş: 7.900,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 11.455,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.790,75

Mevcut maaş: 8.000,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 11.600,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.940,00

Mevcut maaş: 8.100,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 11.745,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.089,25

Mevcut maaş: 8.200,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 11.890,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.238,50

Mevcut maaş: 8.300,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 12.035,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.387,75

Mevcut maaş: 8.400,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 12.180,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.537,00

Mevcut maaş: 8.500,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 12.325,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.686,25

Mevcut maaş: 8.600,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 12.470,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.835,50

Mevcut maaş: 8.700,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 12.615,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.984,75

Mevcut maaş: 8.800,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 12.760,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.134,00

Mevcut maaş: 8.900,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 12.905,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.283,25

Mevcut maaş: 9.000,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 13.050,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.432,50

Mevcut maaş: 9.050,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 13.122,50

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.507,13

Mevcut maaş: 9.100,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 13.195,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.581,75

Mevcut maaş: 9.200,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 13.340,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.731,00

Mevcut maaş: 9.300,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 13.485,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.880,25

Mevcut maaş: 9.400,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 13.630,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.029,50

Mevcut maaş: 9.500,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 13.775,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.178,75

Mevcut maaş: 9.600,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 13.920,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.328,00

Mevcut maaş: 9.700,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 14.065,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.477,25

Mevcut maaş: 9.800,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 14.210,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.626,50

Mevcut maaş: 9.900,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 14.355,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.775,75

Mevcut maaş: 10.000,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 14.500,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.925,00

Mevcut maaş: 10.100,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 14.645,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.074,25

Mevcut maaş: 10.200,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 14.790,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.223,50

Mevcut maaş: 10.300,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 14.935,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.372,75

Mevcut maaş: 10.400,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 15.080,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.522,00

Mevcut maaş: 10.500,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 15.225,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.671,25

Mevcut maaş: 10.600,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 15.370,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.820,50

Mevcut maaş: 10.700,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 15.515,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.969,75

Mevcut maaş: 10.800,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 15.660,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.119,00

Mevcut maaş: 10.900,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 15.805,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.268,25

Mevcut maaş: 11.000,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 15.950,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.417,50

Mevcut maaş: 11.100,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 16.095,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.566,75

Mevcut maaş: 11.200,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 16.240,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.716,00

Mevcut maaş: 11.300,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 16.385,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.865,25

Mevcut maaş: 11.400,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 16.530,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.014,50

Mevcut maaş: 11.500,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 16.675,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.163,75

Mevcut maaş: 11.600,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 16.820,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.313,00

Mevcut maaş: 11.700,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 16.965,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.462,25

Mevcut maaş: 11.800,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 17.110,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.611,50

Mevcut maaş: 11.900,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 17.255,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.760,75

Mevcut maaş: 12.000,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 17.400,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 17.910,00

Mevcut maaş: 12.100,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 17.545,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.059,25

Mevcut maaş: 12.200,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 17.690,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.208,50

Mevcut maaş: 12.400,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 17.980,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.507,00

Mevcut maaş: 12.500,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 18.125,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.656,25

Mevcut maaş: 12.600,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 18.270,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.805,50

Mevcut maaş: 12.700,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 18.415,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.954,75

Mevcut maaş: 12.800,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 18.560,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.104,00

Mevcut maaş: 12.900,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 18.705,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.253,25

Mevcut maaş: 13.000,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 18.850,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 19.402,50

Mevcut maaş: 14.000,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 20.300,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 20.895,00

Mevcut maaş: 15.000,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 21.750,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.387,50

Mevcut maaş: 16.000,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 23.200,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 23.880,00

Mevcut maaş: 17.000,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 24.650,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 25.372,50

Mevcut maaş: 18.000,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 26.100,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 26.865,00

Mevcut maaş: 19.000,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 27.550,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 28.357,50

Mevcut maaş: 20.000,00

Yüzde 45 zamlı maaş: 29.000,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 29.850,00