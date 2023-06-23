Haberler Eğitim Videoları SON DAKİKA MEB SINAV SONUÇLARI (LGS SINAV SORGULAMA) | LGS sınav sonuçları nereden bakılıyor? TIKLA - ÖĞREN

SON DAKİKA MEB SINAV SONUÇLARI (LGS SINAV SORGULAMA) | LGS sınav sonuçları nereden bakılıyor? TIKLA - ÖĞREN

SON DAKİKA MEB SINAV SONUÇLARI (LGS SINAV SORGULAMA) | LGS sınav sonuçları nereden bakılıyor? TIKLA - ÖĞREN
23.06.2023 13:26

OTOMATİK OYNAT

Eğitim 09:38
"Merdiven altı kapkaççılara...
Eğitim 00:56
Bugün hangi illerde kar tatili...
Eğitim 00:26
Okullarda ara tatil ne zaman?...
Eğitim 00:17
Başkan Erdoğan'dan 45 bin yeni...
Eğitim 02:27
4 ilde eğitim kademeli olarak...
Eğitim 01:26
YÖK Başkanı Erol Özvar'dan...
Eğitim 02:31
ÖSYM 2023 sınav takvimini...
Eğitim 02:03
Depremzede öğrenciler için...
Eğitim 01:42
ÖSYM açıkladı! 4 ilde sınavlar...
Eğitim 03:39
Üniversiteler açılacak mı? Yüz...
Eğitim 05:37
Okullarda karne heyecanı
Eğitim 01:37
Türkiye'nin en büyük eğitim...

SON DAKİKA MEB SINAV SONUÇLARI (LGS SINAV SORGULAMA)... MEB tarafından yapılan açıklamada, 4 Haziran'da gerçekleştirilen LGS kapsamında "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Peki; LGS sınav sonuçları nereden bakılıyor? İşte detaylar...

Eğitim Videoları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurdu.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre LGS sonuçları, bugün "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edildi.

Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulanabilecek.

LGS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav sonuç ekranında adayların merkezi sınav puanı, genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim yer alacak.

Ayrıca Türkçe Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinin doğru sayısı, yanlış sayısı ve boş sayısı yer alacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercihlerine dair henüz bir açıklama yapılmadı. MEB takvimine bakıldığında geçtiğimiz sene LGS tercih süreci 4-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti.

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu sınav sonuçlarının açıklandığı gün yayınlanacak. Öğrenciler okulların puanlarını ve kendi puanlarını dikkate alarak merkezi sınavla öğrenci alan okulları tercih edebilecek.

LGS tercihlerine dair kılavuz, 26 Haziran'da yayımlanacak.

SON DAKİKA