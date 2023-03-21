SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! 4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hatay'da Genel Durum Sunum ve Değerlendirme Toplantısının ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "6 ilimizde olduğu gibi merkez ilçelerin tamamında değil, hayatın normalleştiği ilçelerde başlamak üzere inşallah eğitim öğretime başlayacağız." dedi.

Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları şöyle; "6 ilimizde olduğu gibi merkez ilçelerin tamamında değil, hayatın normalleştiği ilçelerde başlamak üzere inşallah eğitim öğretime başlayacağız. Malatya ilimizde Arapgir, Kale, Pütürge, Darendeve ve Hekimhan ilçelerimizde 27 Mart'ta eğitim öğretime başlıyoruz. Kahramanmaraş'ta Andırın ve Ekinözü ilçelerimizde 27 Mart'ta eğitim-öğretime başlıyoruz. Eğitim sadece 'sağlam' raporu verilen okullarda yapılacak."