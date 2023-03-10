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2023 üniversite sınavı başvuru tarihi... ÖSYM 2023 sınav takvimini açıkladı! İşte YKS başvuru tarihi ve ücreti

2023 üniversite sınavı başvuru tarihi... ÖSYM 2023 sınav takvimini açıkladı! İşte YKS başvuru tarihi ve ücreti
10.03.2023 10:11

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2023 üniversite sınavı başvuru tarihi... ÖSYM, 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ni ve 2023 YKS başvuru ücreti ödeme bilgilerini paylaştı. Peki, YKS sınavına katılmak isteyen adaylar için başvuru tarihi ve YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Ödeme işlemleri nereden ve nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar…

Eğitim Videoları

YKS sınav tarihi açıklandı.YKS tarihi bu yıl üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu. ÖSYM bugün beklenen açıklamayı yaptı. Peki, YKS sınavı ne zaman? İşte 2023 ösym sınav takvimi...

DEPREM BÖLGELERİNDEKİ ADAYLARDAN SINAV ÜCRETİ ALINMAYACAK

Deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden adaylarımızdan sınav ve başvuru ücreti alınmayacak.

YKS BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

YKS SINAVI NE ZAMAN?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS),

17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),

18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

YKS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YKS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Her oturum için 115 TL olarak belirlendi.

Ödeme Yerleri:

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı;

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

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