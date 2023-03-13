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YÖK Başkanı Erol Özvar'dan ''Yüz yüze eğitim'' açıklaması: ''Önümüzdeki ay...''

YÖK Başkanı Erol Özvar'dan ''Yüz yüze eğitim'' açıklaması: ''Önümüzdeki ay...''
13.03.2023 16:47 - Son Güncelleme: 13.03.2023 16:53

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YÖK son dakika açıklamalar sıkı takibe alındı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi duyurdu. Deprem nedeniyle eğitim ve öğretimin etkin ve verimli sürdürülebilmesi amacıyla bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi kararlaştırılmıştı. Yüz yüze eğitimle alakalı Erol Özvar'dan yeni bir açıklama geldi. Peki, Nisanda üniversiteler açılacak mı 2023? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman? İşte merak edilenler!

Eğitim Videoları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptığı açıklamada alınan kararların Nisan ayı başı itibariyle yeniden gözden geçirilerek şartlar elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu hibrit öğretim seçeneğinin değerlendirileceğini duyurdu.

Özvar açıklamasının devamında "Bizler için önemli olan üniversitelerde normalleşme sürecinin bir an önce başlamasıdır. Nisan ayı başları gibi bu aldığımız kararları yeniden değerlendirmek suretiyle imkanların el verdiği ölçüde bu hibrit veya harmanlanmış eğitim sisteminden, yani yüz yüze eğitimi de katmak suretiyle eğitim öğretim faaliyetlerimizin devamını öngördüğümüzü ifade etmek isterim."dedi.

HİBRİT EĞİTİM NEDİR?
Hibrit eğitim, karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

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