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Haberler Eğitim Videoları Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024, 12:25 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024, 12:25

Öğretmen atama klavuzu! Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen alımı için takvimi yayımladı: İşte atama yapılacak branşlar!

Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru duyurusunu internet sayfasından yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak. Peki, hangi branşta kaç atama yapılacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı liste...

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru duyurusunu internet sayfasından yayımladı.

BAŞVURULAR 20-31 MAYIS 2024 TARİHLERİ ARASINDA ELEKTRONİK ORTAMDA ALINACAK
Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacak.

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek.

Sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen alımı için takvimi yayımladı: İşte atama yapılacak branşlar
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen alımı için takvimi yayımladı: İşte atama yapılacak branşlar

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