İspanya'da demiryolu güvenliği krizi: İki büyük kazanın ardından makinistler 24 saatlik greve gitti
İspanya’da bu yıl 115 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlı tren kazalarının ardından makinist sendikası Semaf, güvenlik önlemlerinin yetersizliğini gerekçe göstererek üç günlük grev kararı aldı. 10, 12 ve 17 Kasım tarihlerini kapsayan eylemin ilk gününde ülke genelinde çok sayıda tren seferi iptal edilirken istasyonlarda yoğunluk yaşandı. Ulaştırma Bakanlığı banliyö ve hızlı tren hatlarında asgari hizmet düzenlemesine giderken, ülkede yarın da genel grev yapılması bekleniyor.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya