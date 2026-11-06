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İrlanda'da medya binalarına bomba tehdidi e-postası: RTE Irish Independent ve Virgin Media tahliye edildi

İrlanda'da medya binalarına bomba tehdidi e-postası: RTE Irish Independent ve Virgin Media tahliye edildi

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Avrupa genelinde uçuşları hedef alan asılsız ihbar dalgasının ardından bu kez İrlanda'daki medya kuruluşları hedef alındı. RTE, Irish Independent ve Virgin Media haber merkezlerine gönderilen e-posta kaynaklı bomba tehditleri üzerine binalar acilen tahliye edildi. Güvenlik güçleri adreslerde geniş çaplı arama başlatırken, tehdidin kaynağına yönelik inceleme sürüyor.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya

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