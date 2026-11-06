İrlanda'da medya binalarına bomba tehdidi e-postası: RTE Irish Independent ve Virgin Media tahliye edildi
Avrupa genelinde uçuşları hedef alan asılsız ihbar dalgasının ardından bu kez İrlanda'daki medya kuruluşları hedef alındı. RTE, Irish Independent ve Virgin Media haber merkezlerine gönderilen e-posta kaynaklı bomba tehditleri üzerine binalar acilen tahliye edildi. Güvenlik güçleri adreslerde geniş çaplı arama başlatırken, tehdidin kaynağına yönelik inceleme sürüyor.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya