Suriye lideri Ahmed Şara BM'de konuştu: Golan tüm ilhak kararlarına rağmen bizimdir
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda uluslararası topluma hitap etti. Konuşmasında Golan Tepeleri'nin durumuna değinen Şara, İsrail'in ilhak kararlarının hukuki bir geçerliliği olmadığını vurguladı. Golan Tepeleri'nin Suriye toprağı olduğunu belirten Şara, "Golan, Suriye toprağı olarak kalmaya devam edecek ve BM kararları uyarınca tüm ilhak kararları hükümsüzdür" ifadelerini kullandı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya