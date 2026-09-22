Netanyahu kendisini "savaş suçlusu" ilan eden New York Belediye Başkanı Mamdani'yi tehdit etti!
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani arasında ipler gerildi. Kendisini "soykırım mimarı ve savaş suçlusu" olarak nitelendirip Lahey'de yargılanması gerektiğini savunan Mamdani'yi hedef alan Netanyahu, ABD ziyareti öncesi kargaşayı kışkırtmakla suçladığı belediye başkanına "Mamdani, BM'ye seni ifşa etmeye geliyorum" diyerek tehdit savurdu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya