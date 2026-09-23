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Türkiye Kültür Yolu Festivali 20'nci durağı İstanbul’da! 26 Eylül-4 Ekim'de sanatla buluşma

Türkiye Kültür Yolu Festivali 20'nci durağı İstanbul’da! 26 Eylül-4 Ekim'de sanatla buluşma

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 26 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında 20'nci durağı olan İstanbul'da düzenleniyor. İlk kez 2021 yılında başlatılan ve bu yıl İstanbul'da 6'ncı kez gerçekleştirilecek olan festival; orkestra konserlerinden sergilere, çocuk etkinliklerinden Boğaz ve Şile hattına uzanan gastronomi rotalarına kadar pek çok farklı etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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