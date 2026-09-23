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Milyonların gözü bu pakette! 13. Yargı Paketi ile infaz ve nafakada neler değişecek?

Milyonların gözü bu pakette! 13. Yargı Paketi ile infaz ve nafakada neler değişecek?

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Adalet Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen 13. Yargı Paketi'nin yakında Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması bekleniyor. Taslak çalışmada özellikle infaz rejimi ile süresiz nafaka uygulamasına yönelik düzenlemeler öne çıkıyor. Cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefleyen infaz değişikliğiyle hangi suç gruplarının kapsama alınacağı ve ceza sürelerindeki uygulama şartları teklifin Meclise sunulmasıyla netleşecek.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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