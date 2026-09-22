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Trump'tan İran masası sonrası övgü dolu sözler: Başkan Erdoğan için 'Sıkı bir adam' dedi

Trump'tan İran masası sonrası övgü dolu sözler: Başkan Erdoğan için 'Sıkı bir adam' dedi

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ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta İran heyetiyle üç saatlik verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. İran tarafı görüşmeyi doğrularken ABD'nin ısrar ettiğini söyledi. Görüşmenin ardından aralarında Başkan Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın da bulunduğu bölge liderleriyle bir araya gelen Trump, Erdoğan'ı "Sıkı bir adam ve dostum. Erdoğan'la uğraşamazsınız." sözleriyle övdü.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Dünya

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