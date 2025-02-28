Zelenskiy Beyaz Saray’ı terk etti!

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede tansiyon artarken Trump, Zelenskiy ve ABD Başkan Yardımcısı James David Vance kameralar önünde birbirine girdi. Trump, Zelenskiy'e dönerek, "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorum. Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun. Bize ne hissedeceğimizi söyleme." dedi. Kavganın ardından ABD ve Ukrayna arasında yapılacak değerli madenler, gaz, petrol anlaşması ve ortak basın toplantısının iptal edildiği bildirildi. Trump'ın açıklamasının ardından Beyaz Saray yetkilileri de ortak basın toplantısının iptal edildiğini ve dolayısıyla bugün imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşmasının imzalanmayacağını teyit etti. Söz konusu tartışmanın ve basın toplantısının iptal edilmesinin ardından Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrıldı.