SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Zelenskiy Beyaz Saray’ı terk etti!
Haberler Dünya Videoları

Zelenskiy Beyaz Saray'ı terk etti!

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 22:17 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025 22:17

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede tansiyon artarken Trump, Zelenskiy ve ABD Başkan Yardımcısı James David Vance kameralar önünde birbirine girdi. Trump, Zelenskiy'e dönerek, "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorum. Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun. Bize ne hissedeceğimizi söyleme." dedi. Kavganın ardından ABD ve Ukrayna arasında yapılacak değerli madenler, gaz, petrol anlaşması ve ortak basın toplantısının iptal edildiği bildirildi. Trump'ın açıklamasının ardından Beyaz Saray yetkilileri de ortak basın toplantısının iptal edildiğini ve dolayısıyla bugün imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşmasının imzalanmayacağını teyit etti. Söz konusu tartışmanın ve basın toplantısının iptal edilmesinin ardından Zelenskiy, Beyaz Saray'dan ayrıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Trump ve Zelenskiy kameralar önünde tartıştı: Anlaşmalar iptal edildi
28.02.2025Cuma
Trump ve Zelenskiy Beyaz Saray’da bir araya geldi
28.02.2025Cuma
Rusya ABD'ye büyükelçi atadı
28.02.2025Cuma
Atina'da göstericiler polisle çatışıyor!
28.02.2025Cuma
Tayvan’da çöken yol aracı yuttu! O anlar güvenlik kamerasında
27.02.2025Perşembe
Bunlar da Var
Gaziantep FK 1 - 4 Fenerbahçe | GENİŞ ÖZET 07:38
Gaziantep FK 1 - 4 Fenerbahçe | GENİŞ ÖZET
27.02.2025Perşembe
Şişli’de kadın cinayeti! Dehşet anı kamerada! 01:19
Cinayet kamerada: Şişli'de dehşet verici anlar!
27.02.2025Perşembe
Gazzeli gençlerden Trump’a yanıt | VİDEO 01:08
Gazzeli gençlerden Trump’a yanıt
28.02.2025Cuma
Galatasaray 0-0 Tümosan Konyaspor | GENİŞ ÖZET 08:45
Galatasaray 0-0 Tümosan Konyaspor | GENİŞ ÖZET
27.02.2025Perşembe
CANLI YAYIN