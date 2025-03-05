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ABD Başkanı Trump Kongre’ye hitap etti: Zelenskiy masaya oturmaya hazır
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ABD Başkanı Trump Kongre'ye hitap etti: Zelenskiy masaya oturmaya hazır

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 08:32 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2025 08:33

ABD Başkanı Donald Trump, 2. başkanlık döneminin ilk Kongre ortak oturumunda dikkat çeken açıklamalara imza attı. 3 ülkeye getirdiği gümrük vergisi kararını savunan Trump " Bize yıllardır uygulanan gümrük vergilerine karşılık vereceğiz. Yıllardır kazıklanıyoruz başka ülkeler tarafından. Bunun sürmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Panama Kanalı'nı geri alacağını belirten Trump, Grönland'ın da bir şekilde alınacağına inandığını söyledi. ABD Başkanı Zelenskiy'den bir mektup aldığını ve "Ukrayna'nın kalıcı barış için müzakerelere ve nadir toprak mineralleri anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu" da belirtti. Trump konuşmasında cinsiyet değiştiren kişilere de ceza getirilmesi gerektiğini vurguladı.

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