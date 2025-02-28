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Trump ve Zelenskiy kameralar önünde tartıştı: Anlaşmalar iptal edildi
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Trump ve Zelenskiy kameralar önünde tartıştı: Anlaşmalar iptal edildi

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 21:49 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025 21:56

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede tansiyon artarken Trump, Zelenskiy ve ABD Başkan Yardımcısı James David Vance kameralar önünde birbirine girdi. Trump, Zelenskiy'e dönerek, "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorum." dedi. Görüşmenin ardından Trump, "Devlet Başkanı Zelenskiy'nin barışa hazır olmadığını tespit ettim. ABD'nin değerli Oval Ofisi'ne saygısızlık etti. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir" ifadelerini kullandı. ABD ve Ukrayna arasında yapılacak değerli madenler, gaz, petrol anlaşması ve ortak basın toplantısının iptal edildiği bildirildi.

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