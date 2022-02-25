Haberler Dünya Videoları ''Yürekler paramparça'' Ukrayna'da yeni doğan bebekler sığınağa taşındı! İşte savaşın kahreden acı yüzünü ortaya seren görüntü...

''Yürekler paramparça'' Ukrayna'da yeni doğan bebekler sığınağa taşındı! İşte savaşın kahreden acı yüzünü ortaya seren görüntü...

''Yürekler paramparça'' Ukrayna'da yeni doğan bebekler sığınağa taşındı! İşte savaşın kahreden acı yüzünü ortaya seren görüntü...
25.02.2022 10:35

OTOMATİK OYNAT

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A Haber savaş bölgesinde!...

Dünyanın korkuyla beklediği haber dün sabah Rusya'nın başkenti Moskova'dan yayıldı, Vladimir Putin Ukrayna'ya savaş ilan etti. Rusya yalnızca Donbas'ta özel bir askeri operasyon yapıldığını savunsa da Ukrayna'nın her şehrine füze fırlattı, gün boyu patlama sesleri kesilmedi. Ukrayna'da sivil halk, saldırılar karşısında ya metrolara sığınıyor ya da ülkenin batısına doğru kaçıyor. Dnipro'da bir çocuk hastanesindeki yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bulunan bebekler, olası saldırılar karşısında güvende kalmaları için binanın alt katındaki sığınağa taşındı. İşte savaşın kahreden acı yüzünü ortaya seren görüntü...

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