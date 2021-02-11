Yunanistan'ın başkenti Atina'da üniversite öğrencileri ayaklandı!

Son dakika haberi...Yunanistan'da üniversite öğrencileri ayaklandı. Başkent Atina'da eğitim sisteminde yapılması düşünülen değişiklikleri protesto eden binlerce öğrencinin katıldığı gösteride polis ve öğrenciler arasında gerginlik yaşandı. Polis öğrencilere karşı göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.