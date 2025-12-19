PODCAST CANLI YAYIN
Tayvan metrosunda sis bombalı saldırı: 9 yaralı

Tayvan metrosunda sis bombalı saldırı: 9 yaralı

Tayvan'ın başkenti Taipei'de metroya sis bombası atan bir kişi elindeki bıçakla çevreye saldırarak 9 kişiyi yaraladı.

Tayvan'ın başkenti Taipei'de metro istasyonuna sis bombası atıldı. Saldırgan sis bombasını atmasının ardından elindeki bıçakla çevrede bulunanlara rast gele saldırdı. Olay yerine güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edilirken 4'i ağır 9 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaşanan olay metroda büyük paniğe neden olurken güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesiyle kaçmaya çalışan saldırgan istasyonun yan tarafındaki bir alış veriş merkezinde yaralı olarak ele geçirildi. Polisin ilk verdiği bilgilere göre 27 yaşındaki saldırganın AVM'de 5. kattan kendini attığı, hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.


Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken metro seferleri kısa bir süreliğine durduruldu.

Bunlar da Var

GOL: Galatasaray 1 - 0 Başakşehir | Ahmed Kutucu
GOL: Galatasaray 1 - 0 Başakşehir | Ahmed Kutucu
GOL: Gençlerbirliği 0 - 1 Bodrum FK | Adem Metin Türk
GOL: Gençlerbirliği 0 - 1 Bodrum FK | Adem Metin Türk
Berrak Tüzünataç uyuşturucu soruşturmasında ifade verdi
Berrak Tüzünataç uyuşturucu soruşturmasında ifade verdi
Başsavcı Duygu Bayar Öksüz olay yerindeydi: Güllü soruşturmasında dikkat çeken anlar
Başsavcı Duygu Bayar Öksüz olay yerindeydi: Güllü soruşturmasında dikkat çeken anlar

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle