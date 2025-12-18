PODCAST
Dünya Videoları
Hindistan'da filler köy bastı: 5 ölü!
Hindistan'da filler köy bastı: 5 ölü!
Giriş Tarihi: 18 Aralık 2025 17:18
Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde 42 filden oluşan vahşi bir sürünün köylere girmesi sonucu yaşanan saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Bölgedeki panik sürüyor.
