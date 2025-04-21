Yeni Papa kim olacak? Beyaz duman ya da siyah duman nedir?

Giriş Tarihi: 21.04.2025 11:15:05 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 11:36:58

Katolik Kilisesi, 88 yaşında hayatını kaybeden Papa Francis'in ardından yeni ruhani liderini belirlemek üzere tarihi bir sürece giriyor. Son yıllarda artan sağlık sorunları ve hastane tedavileriyle gündeme gelen Francis, modern dönemde papalık koltuğuna oturan en yaşlı figürlerden biri olarak hafızalara kazındı.

Konklav Süreci Başlıyor: Gözler Sistine Şapeli'nde

Papa Francis'in vefatının ardından gözler, Vatikan'ın kalbinde yer alan Sistine Şapeli'ne çevrildi. Katolik geleneğine göre, dünyanın dört bir yanından gelen kardinaller burada toplanarak "konklav" adı verilen gizli oylamalarla yeni papanın kim olacağına karar verecek. Oylama, üçte iki çoğunluk sağlanana dek devam edecek ve sonucu, geleneksel olarak bacadan yükselecek beyaz duman ilan edecek.

Yeni Dönemin Eşiğinde: Kilise Evrenselleşiyor mu?

Papa Francis'in görev süresi boyunca yaptığı kardinal atamaları, Katolik Kilisesi'nin yönünü değiştirdi. Toplam 138 kardinal atayan Francis, özellikle Avrupa dışındaki coğrafyalara öncelik verdi. Asya ve Afrika'dan gelen yeni isimler, Kilise'nin daha küresel ve çok sesli bir yapıya bürünmesinin önünü açtı. Bu durum, yeni papanın Avrupa dışından seçilme ihtimalini her zamankinden daha güçlü kılıyor.



Şu Anda Kaç Kardinal Var?

2025 yılında Kardinaller Heyeti 252 kardinalden oluşacak ve bunların 138'i seçmen (80 yaşın altında oldukları için konseyde oy kullanma hakkına sahipler) ve 114'ü seçmen olmayan (80 yaş ve üzeri) kişilerden oluşacak. Toplam 252 kardinalin göreve başlamasının ardından, onları atan papalara göre dağılım şöyle: Francis (149), XVI. Benedict (62) ve John Paul (41).

Öne Çıkan Adaylar: Diplomasi, Karizma ve Kıtasal Temsil

Yeni papanın kim olacağına dair spekülasyonlar çoktan başladı. İşte en çok konuşulan isimler:

Kardinal Pietro Parolin (İtalya): Vatikan'ın dış ilişkilerinden sorumlu ismi olan Parolin, uzun yıllara dayanan diplomatik kariyeri ve dengeleyici tavrıyla dikkat çekiyor. Avrupa merkezli bir çizgiye yakın olsa da, küresel diplomasi tecrübesi onu güçlü bir seçenek haline getiriyor.

Kardinal Luis Antonio Tagle (Filipinler): Halkla kurduğu sıcak ilişki ve iletişim becerileriyle bilinen Tagle, seçilirse tarihteki ilk Asyalı papa olacak. Genç yaşı, ileri düzeyde İngilizce bilgisi ve medyatik yönü, modern çağın ruhuna uygun bir profil sunuyor.

Kardinal Peter Turkson (Gana): Afrika'nın en tanınmış dini figürlerinden olan Turkson, sosyal adalet konusundaki çalışmalarıyla öne çıkıyor. Kıta dışından gelen güçlü destek, onu sürpriz bir favori haline getirse de, yerel düzeydeki bazı tartışmalar engel teşkil edebilir.

Kardinal Péter Erdő (Macaristan): Muhafazakâr eğilimleri ve akademik geçmişiyle tanınan Erdő, Avrupa içinde güçlü bir konsensüs figürü olabilir. Kilise içindeki dengeleri koruma arayışı, onun elini güçlendirebilir.

Joker Aday – Kardinal Mykola Bychok (Ukrayna): Henüz 45 yaşında olan Bychok, gençliği ve savaş mağduru cemaatlerle kurduğu insani bağ sayesinde dikkat çekiyor. Pastoral yönüyle umut vadeden bir aday olarak görülse de, deneyim eksikliği soru işaretleri yaratıyor.

Afrika'ya Doğru Açılan Kapı mı?

Katolik nüfusunun Afrika kıtasında hızla artması ve Papa Francis'in bu coğrafyaya olan özel ilgisi, Afrika kökenli bir papanın seçilmesi olasılığını güçlendiriyor. Özellikle Kardinal Turkson gibi isimler, bu değişimin sembolü olabilir. Ancak konklav süreçlerinin doğası gereği her zaman sürprizlere açık olması, sonucu tahmin etmeyi güçleştiriyor.

Beyaz Dumanı Beklerken: Sadece Kilise Değil, Dünya da İzliyor

Yeni papanın sadece Katolik dünyası için değil, küresel siyaset ve maneviyat için de yön tayin edici bir figür olacağı kesin. Kilise, bu seçimle yalnızca bir lider belirlemeyecek; aynı zamanda çağın ruhuna nasıl cevap vereceğini de ortaya koyacak. Şimdi herkesin gözü, Sistine Şapeli'nden yükselecek beyaz dumanda.