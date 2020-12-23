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Ukrayna'da cinsel içerikli film stüdyosuna baskın yapıldı! O anlar videoya böyle yansıdı

Ukrayna'da cinsel içerikli film stüdyosuna baskın yapıldı! O anlar videoya böyle yansıdı
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Ukrayna'nın Mikolayıv kentinde polis cinsel içerikli film stüdyosuna baskın düzenledi. Baskında stüdyonun yöneticisi olan bir kişi gözaltına alındı. Genç kadınların 16 saat çalıştırıldığı stüdyonda 100 bin grivna, 3 bin dolar ve bin euro para ele geçirildi.


Ukrayna'nın Mikolayıv kentinde cinsel içerikli film stüdyosuna polis tarafından baskın düzenlendi. Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, internetten canlı olarak cinsel içerikli yayın yapan bir film stüdyosuna operasyon düzenlendiği ifade edildi. Stüdyonun yöneticisi olduğundan şüphelenilen 30 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığı, ayrıca bilgisayarlara, cep telefonlarına, 100 bin grivna, 3 bin dolar ve bin euro paraya el konulduğu belirtildi.

GEÇİM SIKINTISI ÇEKEN KADINLAR ÇALIŞTIRILIYOR
Stüdyoda çalıştırılan genç kadınların geçim sıkıntısı yaşayan kişiler arasından seçildiği, günlük çalışma sürelerinin 16 saati bulduğu ifade edildi. Soruşturmanın sürdüğü, film stüdyosunun yöneticileri ve organizatörleri olduklarından şüphelenilen yedi kişi hakkında yedi yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı kaydedildi.

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