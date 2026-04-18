Donald Trump’tan sert rest: "ABD’ye şantaj yapamazlar gerekeni yapacağız"
Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı’nı stratejik bir koz olarak kullanarak geçişlere kapatması, petrol arz güvenliğini tehlikeye atarken bölgede askeri hareketlilik tavan yaptı. CENTCOM, boğaz üzerinde devriye atan saldırı helikopterlerinin görüntülerini paylaşarak kararlılık mesajı verirken, İran kanadından gelen "donanmamız savaşa hazır" beyanatları gerilimi diplomatik çözümden uzaklaştırdı. Donald Trump’ın Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısındaki sert ifadeleri ve gemilere yönelik taciz ateşleri, bölgede her an bir "Körfez Savaşı" ihtimalini gündeme taşıdı.