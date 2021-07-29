Haberler Video Dünya Videoları <a href="/index/tsunami?type=2" class="">Tsunami</a> alarmı! <a href="/index/amerika?type=2" class="">Amerika</a> <a href="/index/deprem?type=2" class="">deprem</a> <a href="/index/son-dakika?type=2" class="">son dakika</a>! Alaska 8.2 ile sallandı

Tsunami alarmı! Amerika deprem son dakika! Alaska 8.2 ile sallandı

Tsunami alarmı! Amerika deprem son dakika! Alaska 8.2 ile sallandı
29.07.2021 10:30
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Son dakika haberleri... ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı da yapıldı. Depremin 35 km derinlikte olduğu belirtildi.


ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) yaptığı açıklamada, Alaska Yarımadası'nda 8.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu söyledi.

35 KM DERİNLİKTE
USGS, depremin 35 km derinlikte olduğunu ekledi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI
ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Pasifik'teki Guam ve Kuzey Mariana Adaları için tsunami uyarısı yayımladı.

PEŞ PEŞE BÜYÜK DEPREMLER
Eyaletin Perryville bölgesinin 91 kilometre güneydoğusunda gerçekleşen depremin ardından yetkililerin kırmızı alarma geçtiği öğrenildi.

USGS'nin verilerine göre 8.2'lik deprem sonrası aynı bölgede 6.2 ve 5.6 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

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