Tsunami alarmı! Amerika deprem son dakika! Alaska 8.2 ile sallandı

Son dakika haberleri... ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası tsunami uyarısı da yapıldı. Depremin 35 km derinlikte olduğu belirtildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) yaptığı açıklamada, Alaska Yarımadası'nda 8.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu söyledi.

35 KM DERİNLİKTE

USGS, depremin 35 km derinlikte olduğunu ekledi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Pasifik'teki Guam ve Kuzey Mariana Adaları için tsunami uyarısı yayımladı.

PEŞ PEŞE BÜYÜK DEPREMLER

Eyaletin Perryville bölgesinin 91 kilometre güneydoğusunda gerçekleşen depremin ardından yetkililerin kırmızı alarma geçtiği öğrenildi.

USGS'nin verilerine göre 8.2'lik deprem sonrası aynı bölgede 6.2 ve 5.6 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.