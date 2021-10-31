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Tokyo’da vahşet! Trendeki yolculara asit ve bıçakla saldırıp vagonu ateşe verdi: 15 yaralı

Tokyo’da vahşet! Trendeki yolculara asit ve bıçakla saldırıp vagonu ateşe verdi: 15 yaralı
31.10.2021 16:33
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Son dakika haberleri... Dünya Japonya'nın başkenti Tokyo'dan gelen görüntüleri konuşuyor. 20 yaşlarında bir adam, hareket halindeki trendeki yolculara bıçak ve asitle saldırdı. 15 kişinin yaralandığı olayda bölgeye sevk edilen emniyet güçleri, 20'li yaşlarındaki saldırganı gözaltına alırken, itfaiye birimleri vagonda çıkan yangını söndürdü.

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da, hareket halindeki trende yolculara bıçaklı saldırı düzenleyen bir adam vagonu ateşe verdi.

Başkent Tokyo'nun batısındaki Çofu bölgesinde hareket halindeki 10 vagonlu trende, bir adam bıçakla yolculara saldırdı.

Saldırı, yerel saatle 20.00 civarında Keio hattında Şincuku yönüne doğru hareket eden tren, Çofu'daki Kokuryo istasyonundayken gerçekleşti.

Yolculara saldıran adam, daha sonra içinde hidroklorik asit olduğu tahmin edilen bir tür sıvı saçtığı vagonu ateşe verdi.

Kyodo ajansına göre, olayda 1'i ağır, 15 kişi yaralandı. Vagonda hasar meydana geldi.

Bölgeye sevk edilen emniyet güçleri, 20'li yaşlarındaki saldırganı gözaltına alırken, itfaiye birimleri vagonda çıkan yangını söndürdü.

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