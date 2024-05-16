Terör devleti İsrail gazeteci Muhammed Jahjouh ve aile üyeleri katletti!

Gazze'de tıbbi kaynaklar 30'dan fazla sivilin öldürüldüğünü bildirdi. WAFA haber ajansına göre, İsrail savaş uçakları Abu İskender, el-Sidra ve el-Sahabe Caddesi bölgelerindeki el-Ghafri, Jahjouh ve el-Dalu ailelerini hedef alırken ölenler arasında on çocuk da var.



İsrail'in Refah'ta şehrin güney kesimindeki bir evi hedef alan hava saldırısında en az dört kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Ayrıca şehir merkezindeki El-Awda Kavşağı bölgesine düzenlenen bombalı saldırıda bir sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. İşgal topçuları ise şehrin doğusundaki Khirbet El-Adas ve Al-Geneina mahallesini bombalamaya devam etti.



Eş zamanlı olarak gazeteci Muhammed Jahjouh ve ailesinden birkaç kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerini hedef alan bombalaması nedeniyle öldürüldü.



İşgal savaş uçaklarının yoğun hava saldırıları, Cebeliye mülteci kampındaki El Hoca Caddesi'ndeki bir yerleşim bölgesinin tamamen yok olmasına yol açtı. İsrail'in El Faluga bölgesindeki Ebu Bekir El Sıddık Anaokulunu hedef alan insansız hava aracı saldırısında en az beş kişi yaralandı.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölü sayısı 35.233'e yükseldi, yaklaşık 79.141 kişi de yaralandı.