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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024, 23:34 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024, 22:05

SANSÜRSÜZ İZLE I İşte Slovakya Başbakanı Fico’ya saldırı anı!

Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya yönelik silahlı saldırı anının görüntüleri ortaya çıkarken, saldırganın 71 yaşındaki Slovakyalı şair ve aktivist Juraj Cintula olduğu belirtildi. Fico’nun ameliyatında ise 3 saat geride kaldı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya düzenlenen silahlı saldırı anına ait görüntüler ortaya çıkarken, saldırganın 71 yaşındaki Slovakyalı şair ve aktivist Juraj Cintula olduğu belirtildi. Görüntülerde, Cintula'nın, güvenlik bariyerinin arkasındaki vatandaşlara yaklaşan Fico'ya defalarca ateş ettiği ve Fico'nun yere düştüğü görüldü.

Saldırının ardından gözaltına alınan Cintula'nın sorgusu sırasında, "Hükümetin politikalarını beğenmiyorum" ve "Medya yok edildi. Slovakya Radyo ve Televizyonu'na niçin saldırıldı? Medya neden işlevsiz bırakıldı?" dediği kaydedildi.

SALDIRININ MOTİVASYONUNUN SİYASİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Slovakya İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok ve Savunma Bakanı Robert Kalinak, Fico'nun Bansk Bystrica'da kaldırıldığı hastanede ortak basın toplantısı düzenledi. Kalinak, Fico'nun hala ameliyatta olduğunu ve yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, Fico'nun durumunun "gerçekten ciddi" olduğunu ve "durumun kötü" olduğunu aktardı. Kalinak, Fico'nun ameliyatında 3 saatin geride kaldığını ve her şeyin doktorların elinde olduğunu açıkladı.

Estok ise, saldırının motivasyonunun siyasi olduğundan şüphelendiklerini belirterek, vatandaşlar ve medyayı, saldırı sonrasında nefret içerikli paylaşım ve eylemlerden kaçınmaya davet etti. Estok, saldırganın 5 el ateş ettiğini ve Fico'nun karnından vurulduğunu söyledi.

"BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ, SLOVAKYA HÜKÜMETİ İLE YAKIN TEMASTA VE YARDIMA HAZIR"

Suikast girişiminin ardından bir yazılı açıklama yayınlayan ABD Başkanı Joe Biden, "Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya saldırı haberi ile telaşlanmış durumdayım. Jill ile birlikte acilen şifa bulması için dua ediyoruz. Düşüncelerimiz, ailesi ve Slovakya halkı ile birlikte. Bu korkunç şiddet eylemini kınıyoruz. Büyükelçiliğimiz, Slovakya hükümeti ile yakın temasta ve yardıma hazır" dedi.

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