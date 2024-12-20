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Tadamon katliamının yaşandığı mahalle görüntülendi! Ceset parçaları ve kemikler hala sokaklarda!
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Tadamon katliamının yaşandığı mahalle görüntülendi! Ceset parçaları ve kemikler hala sokaklarda!

Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 13:00

Suriye'deki Baas diktatörlüğü devrildi. Rusya'ya kaçam Beşar Esad arkasında kirli ve kanlı bir geçmiş bıraktı. Bu kanlı olaylardan biri de Tadamon katliamı... Suriye'nin başkenti Şam'ın Tadamon Mahallesi, 2013 yılında Beşşar Esad rejiminin işlediği insanlık suçlarıyla hafızalara kazındı. Rejime bağlı şebbihalar gerçekleştirdikleri toplu infazda, en az 41 sivil, gözleri bağlı ve kelepçeli şekilde katleti. Kurbanların gözleri çıkarıldı, dişleri çekildi, parmakları kırıldı ve cesetleri yakılarak çukurlara atıldı. Bu katliama imza atanlardan biri de Esad'ın şebbihalarından Emced Yusuf'tu... Aradan geçen yıllara rağmen katledilen insanların kemiklerinin hala sokaklarda olduğu ortaya çıktı... İşte Tadamon Katliamı'nın yaşandığı mahalleden kameraya yansıyan kan donduran görüntüler...

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