Dubai'ye füze saldırısı engellendi: O anlar görüntülendi

Dubai Semalarında Füze Hareketliliği

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran tarafından Dubai kentine fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından başarıyla engellendiğini duyurdu. Dubai Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, savunma sistemlerinin tehdidi vaktinde fark ederek etkisiz hale getirdiği ve olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı vurgulandı.

Bölgedeki Gerilim Tırmanıyor

İran'ın, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara karşılık olarak yürüttüğü misilleme operasyonları bölge genelinde yayılmaya devam ediyor. BAE Savunma Bakanlığı, hava savunma birimlerinin İran'dan gelebilecek tüm tehditlere karşı en üst düzeyde teyakkuzda olduğunu ve hava sahasının başarıyla korunduğunu kaydetti.