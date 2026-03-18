Dubai'ye füze saldırısı engellendi: O anlar görüntülendi

İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı başlattığı misilleme dalgasında hedef bu kez Dubai oldu. BAE hava savunma sistemleri, kente fırlatılan füzeyi havada imha ederek büyük bir facianın önüne geçti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran tarafından Dubai kentine fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından başarıyla engellendiğini duyurdu. Dubai Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, savunma sistemlerinin tehdidi vaktinde fark ederek etkisiz hale getirdiği ve olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı vurgulandı.

İran'ın, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara karşılık olarak yürüttüğü misilleme operasyonları bölge genelinde yayılmaya devam ediyor. BAE Savunma Bakanlığı, hava savunma birimlerinin İran'dan gelebilecek tüm tehditlere karşı en üst düzeyde teyakkuzda olduğunu ve hava sahasının başarıyla korunduğunu kaydetti.

Bunlar da Var

Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatları ile bayramlaştı mesajı verdi: Savaş bir an önce bitmeli
Başkan Erdoğan AK Parti teşkilatları ile bayramlaştı mesajı verdi: Savaş bir an önce bitmeli
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: 17 gündür Müslümanların ibadetine kapalı tutuyor
Başkan Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: 17 gündür Müslümanların ibadetine kapalı tutuyor
Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı
Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü 1 yaralı
Özgür Özel'in "Lüksemburg'da demirli yat" yalanı elinde patladı
Özgür Özel'in "Lüksemburg'da demirli yat" yalanı elinde patladı

