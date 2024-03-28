SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 28 Mart 2024, 09:07 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2024, 09:07

Soykırımcı İsrail ordusu beyaz bayrak sallayan Filistinlileri katletti

Soykırımcı İsrail ordusu, beyaz bayrak sallayan Filistinlileri katletti. Gazze’nin kuzeyindeki evlerine dönmeye çalışan silahsız Filistinli erkeklerin soykırımcı İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü gösteren video görüntüleri ortaya çıktı. Gazze Şehri’nin güneybatısındaki Nabulsi Döner Kavşağı civarında soykırımcı İsrail güçlerinin konuşlandırıldığı bölgede iki Filistinli uluslararası teslimiyet işareti olan beyaz kumaş parçalarını kaldırarak yürürken öldürüldü. Soykırım ordusu Filistinlileri öldürdükten sonra toprağa gömdü.

SIRADAKİ VİDEO
Fransa'da terör örgütü PKK yandaşları Paris Havalimanını karıştırdı!
28.03.2024Perşembe
PKK terörü Almanya'ya sıçradı! Yangının nedeni "kundaklama"
27.03.2024Çarşamba
Katil İsrail'den Şifa Hastanesi yakınlarına saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
27.03.2024Çarşamba
Rusya Devlet Başkanı Putin: Saldırıyı kimin yaptığını biliyoruz, kimin emir verdiğini öğrenmek istiyoruz!
26.03.2024Salı
Rusya'daki terör saldırısında tutuklu sayısı 8'e yükseldi!
26.03.2024Salı
Bunlar da Var
Milli voleybolcu Zehra Güneş ünlü futbolcuya gönlünü kaptırdı! Fenerbahçe’nin... 00:23
Zehra Güneş ünlü futbolcuya gönlünü kaptırdı!
28.03.2024Perşembe
15 Temmuz’da darbeye direnenlere ’zibidi’ diyerek hedef alan Özgür Özel hakkında suç duyurusu! 04:03
Özgür Özel hakkında suç duyurusu!
28.03.2024Perşembe
Başkan Erdoğan Kırıkkale’de düzenlenen programda vatandaşlara telefonla seslendi: 31 Mart’ta sandıkları patlatalım 02:22
"31 Mart'ta sandıkları patlatalım"
28.03.2024Perşembe
53 ilde NARKOÇELİK-9 operasyonu! 1 ton 43 kg uyuşturucu ele geçirildi! 434 zehir taciri yakalandı 03:00
53 ilde NARKOÇELİK-9 operasyonu!
28.03.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA