Soykırımcı İsrail ordusu, beyaz bayrak sallayan Filistinlileri katletti. Gazze’nin kuzeyindeki evlerine dönmeye çalışan silahsız Filistinli erkeklerin soykırımcı İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü gösteren video görüntüleri ortaya çıktı.
Gazze Şehri’nin güneybatısındaki Nabulsi Döner Kavşağı civarında soykırımcı İsrail güçlerinin konuşlandırıldığı bölgede iki Filistinli uluslararası teslimiyet işareti olan beyaz kumaş parçalarını kaldırarak yürürken öldürüldü. Soykırım ordusu Filistinlileri öldürdükten sonra toprağa gömdü.