Son dakika: Yunan spikerde Milli Muharip Uçak korkusu: Türkler hava savunmamızı bunlarla yok edecekler

Doğu Akdeniz’de sürekli olarak gerilimi artıran Yunanistan’da SİHA korkusu giderek derinleşiyor. Dağlık Karabağ’daki üstün başarısı ile dünyayı esas duruşa geçiren SİHA’lardan sonra geliştirilen Milli Muharip Uçak Sistemi’nden de tedirgin olan Yunanistan korkusunu açık açık ifade etmeye başladı. Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkler hava savunmamızı bunlarla yok edecekler" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'de sürekli olarak gerilimi artıran Yunanistan'da SİHA korkusu giderek derinleşiyor. Dağlık Karabağ'daki üstün başarısı ile dünyayı esas duruşa geçiren SİHA'lardan sonra geliştirilen Milli Muharip Uçak Sistemi'nden de tedirgin olan Yunanistan korkusunu açık açık ifade etmeye başladı.

Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkler hava savunmamızı bunlarla yok edecekler" ifadelerini kullandı.

Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) hakkında konuşan Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türkler hava savunmamızı bunlarla yok edecekler" dedi.

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, yerli insansız hava araçlarının mimarı Selçuk Bayraktar öncülüğünde Baykar firması tarafından geliştirilen Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) hakkında konuştu.

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde büyük bir atılım gerçekleştirdiğini ifade eden Theodoratos, MİUS'un 2023 yılında operasyonel hale geleceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkler yıllardır birçok kategoride ve sınıfta donanımlı insansız hava araçları geliştirdiler. Bu spesifik olan İHA ise pervaneyle çalıştırılmayan bir hava aracı olacak. Bu bir jet İHA uçağı olacak. 2023 yılında operasyonel olacağı tahmin ediliyor."

Türkiye'nin bu platformla Yunan hava savunma sistemlerini imha edeceğini iddia eden Theodoratos, şunları söyledi:

"Bu sistem Türklerin uzun süre havada saatlerce çalışmasına izin verecektir. Bu sistem aynı zamanda füzeler taşıyacak veya karşı önlemlere sahip olacak. Sonuç olarak Türklerin amacı bu araçlarla Yunan savunmasını yok etmek."

İŞTE SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ

Haluk Bayraktar, insansız savaş uçağının Baykar açısından çok önemli bir hedef olduğu ifade ederek MİUS projesinde şu anda kavramsal tasarım aşamasında olunduğunu açıkladı. Bu aşamada ihtiyaç ve gereksinimlerin tespiti üzerinde durulduğunu ifade eden Bayraktar, MİUS'un tamamen yapay zeka ile donatılacağını ve belli kararları kendi kendine verebileceğini açıkladı. MİUS kapsamında üretilecek platform yüksek irtifalarda ses hızında seyir icra edecek.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Haziran 2020'de, Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen bir etkinlikte, üzerinde çalıştıkları Muharip İnsansız Uçak Sistemine (MİUS) dair açıklamalarda bulunmuştu. Etkinlik süresince Milli Teknoloji Hamlesi vurgusu yapan Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) çalışmaları hakkında da bilgi vererek; firmasının 2023 yılına kadar MİUS üzerinde çalışacağını ifade etmişti. Bayraktar'ın kullandığı yansıda MİUS platformunun bazı özellikleri dikkat çekmişti.

Yansıyan görüntüler de ise MİUS hakkında bazı teknik özellikler mevcuttu. Buna göre MİUS turbofan itki sisteminden gücünü alacak olan platform 40.000 feet operasyonel irtifada, havada yaklaşık beş saat kalabilecek. SATCOM veri ağı ile menzil kısıtı olmadan görev yapabilecek olan MİUS 0,8 Mach seyir hızına sahip olacak. MİUS 1 ton mühimmat taşıma kapasitesi ile yakın hava desteği, stratejik taarruz görevleri, hava savunma sistemlerinin bastırılması/imhası görevleri ve füze taarruzu görevlerini yerine getirebilecek.

SİHA'LAR BİZİ ÇOK ZORLAYACAK

Zırhlı ve mekanize oluşumlarının, İHA'lar karşısında savunmasız olduğunu belirten Yunan medyası, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a karşı kullandığı Türk SİHA'larının Karabağ'da gösterdiği başarının Yunan hükümeti tarafından dikkate alınması gerektiğine dikkat çekti.

İHA konusunda kendi teknolojisini oluşturan Türkiye'nin ülke genelinde insansız hava araçlarının kullanımını yaygınlaştırırken Yunanistan'ın gelişmeleri sadece izlediğine dikkat çeken Yunan medyası, Türk SİHA'larının Ege'de Yunan hava kuvvetlerini çok zorlayacağını ifade etti.

TÜRK SİHA'LARI KARABAĞ'DA KİLİT ROL ALDI

Haberde, "Türk insansız hava araçlarının etkin kullanımı, Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettikleri kazanımlarda kilit faktör oldu. Özellikle 2020'nin başlarında, Bahar Kalkanı Harekatı sırasında Türk ordusu, insansız hava araçlarıyla keşif, gözetleme ve hedef bulma gibi çeşitli görevleri yerine getirdi" denildi.

TÜRK MAM-L GÜCÜNÜ KANITLADI

Hem Suriye hem de Libya'da Bayraktar TB-2'nin Rus Pantsir uçaksavar sistemlerine karşı büyük bir başarı elde ettiğinden bahseden Yunan medyası aynı başarının Karabağ'da da gösterildiğine vurgu yaptı. Haberde, "Türk SİHA'ları Ermenistan'a ait uçaksavarları acımasızca yok etti. Elbette özellikle Türk MAM-L gücünü kanıtladı. Sadece çatışmanın ilk iki haftasında Azerbaycan, yaklaşık 60 uçaksavar sistemini imha ettiğine dair söylentiler muhtemelen doğru" ifadeleri kullanıldı.

AZERBAYCAN'IN YAYINLADIĞI VİDEOLAR ETKİLİ OLDU

Azerbaycan'ın Karabağ'da yaşanan çatışmaların ilk gününden itibaren Türk SİHA'larının Ermenistan'a ait tankların etkisiz hale getirilmesine dair videolar yayınlayarak Ermenistan ordusunun moralinin kırılmasında büyük bir rol oynadığını belirten Yunan medyası, "Elbette psikolojik operasyonlarda insansız hava araçlarının önemini kimse göz ardı edemez. Ülkemiz de bu "psikolojik operasyonların" tadına baktı" ifadelerini kullandı.

TCG ANADOLU, SİHA'LARLA DONATILACAK

Türkiye'nin TCG Anadolu uçak gemisini insansız hava araçlarıyla donatacağını belirten haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı" sözlerine yer verildi.

TÜRK SİHA'LARI KARŞISINDA F-16'LAR PAHALIYA MAL OLUYOR

Türkiye'nin Ege'de İHA'ları aktif bir şekilde kullandığını ifade eden Yunan medyası, Yunan hava kuvvetlerinin Türk SİHA'ları karşısında F-16'ları havalandırmak zorunda kaldığına bunun da pahalıya mal olduğuna dikkat çekti.

ABD TÜRK SİHA'LARINI KONUŞUYOR

Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki zaferinin en önemli etkenlerinden gösterilen Türk SİHA'ları, dünya basının gündeminden de düşmüyor. Önde gelen iş dergilerinden Forbes, Türk SİHA'larından "sihirli mermi" olarak bahsetti. David Hambling tarafından kaleme alınan makalede Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında birkaç farklı insansız hava aracı kullandığı, bunlar arasında en etkilisinin Türk SİHA'ları olduğu vurgulandı.

Bayraktar TB-2'lerin başarısından övgüyle bahsedildi. Makalede Türk yapımı SİHA'ların daha önce Suriye, Irak ve Libya'da da etkili kullanıldığı belirtildi. Bayraktar TB-2'lerin ABD veya İsrail yapımı SİHA'lardan çok daha etkili olduğunun altı çizildi.

Daha önce de dünyaca ünlü The Economist dergisi, Karabağ cephesinde Türk SİHA'larının etkili olacağı öngörüsünde bulunmuştu. İngiliz yayın kuruluşu BBC ise TB-2'lerden "İHA piyasasının yıldızı" olarak bahsetmişti.

ALMANYA HAYRAN KALDI

Türkiye'nin geliştirdiği silahlı ve insansız hava araçları, Almanya'yı karıştırmış durumda. Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ'daki başarısından sonra, Almanya'da Savunma Bakanlığı başta olmak üzere hükümet, partiler, partilerin savunma uzmanlarının tek konusu Türk SİHA ve İHA'ları oldu.

Almanya'da bu tartışmalar sürerken, ülkenin sol görüşlü etkili yayın organlarından Junge Welt gazetesi, "Türkiye süper güç oldu" manşetini attı. Gazete, bu duruma gerekçe olarak "batının uyguladığı ambargoları" gösterdi.

Junge Welt, "Her şey gayri resmi boykotla başladı. 2016 yılında Türkiye, NATO'dan savaş İHA'ları almak istedi. Ancak ABD ve İsrail, bunları tedarike etmedi. Sonra Türk firmaları işe koyuldu ve TAI-Anka ile Bayraktar İHA'ları, uluslararası sektörün en gelişmiş ürünleri oldu. Türkiye, bugün ambargo koyanlara minnettar" diye yazdı.

İNGİLTERE DE İSTİYOR

Türkiye imzalı insansız araçların, operasyon kapsamında yüzlerce zırhlı aracı ve hava savunma sistemini yok ettiğinin altı çizildi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Azerbaycan'ın ortaya koyduğu performanstan son derece etkilendiği, Savunma Bakanlığı'ndan İngiliz ordusu için kendi SİHA programını geliştirmesini istediği aktarıldı.

Türkiye'nin İHA ve SİHA'larının ayrıca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek amacıyla söz konusu ülkede kullanıldığı belirtildi.