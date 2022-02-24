SON DAKİKA! Ukrayna'dan flaş açıklama: 6 Rus uçağı düşürüldü 50 Rus öldürüldü! Ukrayna'da da onlarca kayıp var

Rusya Ukrayna savaşında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini, askeri havalimanlarını vurduğunu duyurdu. Ukrayna Savunma Bakanlığı, "Tüm askeri havalimanlarımız yoğun atış altında" diyerek bu bilgiyi kısmen doğruladı.

Kısa bir süre sonra Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması daha geldi. Açıklamada, Rusya'nın SU-24 model bir savaş jetinin düşürüldüğü duyuruldu. Ukrayna Savunma Bakanlığı dakikalar içinde açıklamasını güncelledi, "5 Rus uçağı ve 1 helikopteri vurduk." dedi.

UKRAYNA SAVUNMA BAKANLIĞI: RUSYA SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz ülkenin doğusunda bir Rus savaş jetini düşürdü" ifadeleri kullanıldı.

İLK AÇIKLAMA: 5 RUS UÇAĞI VE 1 HELİKOPTERİ VURDUK

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait 5 uçağın ve bir helikopterin düşürüldüğünü açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan Ortak Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Silahlı Kuvvetler bölgesinde saldırganlara ait 5 uçak ve bir helikopter düşürüldü. Birleşik kuvvetler, Rusya Federasyonu'nun silahlı kuvvetlerine cevap veriyor. Askeri birimler pozisyonlarında. Düşman kayıplara uğruyor" denildi.

50 RUS ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna tarafından yapılan son açıklamada 50 Rus'un öldürüldüğü ve 1 uçağın daha düşürüldüğü duyuruldu.

UKRAYNA'DA DA KAYIPLAR VAR

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı, 40'tan fazla Ukrayna askerinin öldüğünü ve onlarca yaralı olduğunu duyurdu.

MOSKOVA'DAN YALANLAMA: UÇAĞIMIZ VURULMADI

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın açıklaması, Rusya tarafından yalanlandı. Moskova'dan yapılan açıklamada, "Hiçbir uçağımız düşürülmedi." denildi.

RUSYA: 2 UÇAK DÜŞÜRDÜK

Rusya destekli ayrılıkçılardan açıklama geldi. Açıklamada, iki Ukrayna uçağının düşürüldüğü bildirildi.

DÜŞÜRÜLME ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Rusya'nın savaş uçağının düşürülme anına dair görüntüler ortaya çıktı.