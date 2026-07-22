ABD ordu güçleri İran'ı vurdu! 11 gecelik operasyon tamamlandı

İtalya'da George Floyd skandalı: Abderrahim Fekir vefat etti

İran’dan Türkiye açıklaması: ABD ve İsrail’in İran planını Türkiye engelledi

Ünlü oyuncu Javier Bardem'den İsrail çıkışı! "Bu bir soykırım"

Ünlü oyuncu Javier Bardem'den İsrail çıkışı! "Bu bir soykırım"