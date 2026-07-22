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ABD ordu güçleri İran'ı vurdu! 11 gecelik operasyon tamamlandı
ABD ordu güçleri İran'ı vurdu! 11 gecelik operasyon tamamlandı
Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026 09:22
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı 11 gecedir devam eden saldırıların son dalgasının başarılı bir şekilde tamamlandığını açıkladı.
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