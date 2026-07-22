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ABD ordu güçleri İran'ı vurdu! 11 gecelik operasyon tamamlandı

ABD ordu güçleri İran'ı vurdu! 11 gecelik operasyon tamamlandı

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı 11 gecedir devam eden saldırıların son dalgasının başarılı bir şekilde tamamlandığını açıkladı.

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Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Dünya

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