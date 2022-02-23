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Haberler Dünya Son dakika! Rusya'nın olası işgal rotaları nereler? Ukrayna krizinde kritik 3 bölge! İşte Ukrayna-Rusya krizindeki son gelişmeler...

Son dakika! Rusya'nın olası işgal rotaları nereler? Ukrayna krizinde kritik 3 bölge! İşte Ukrayna-Rusya krizindeki son gelişmeler...

Son dakika... Dünya Rusya-Ukrayna krizindeki gelişmelere odaklanmış durumda. Rusya-Ukrayna krizi, geçtiğimiz akşam Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamaları sonrası zirveye ulaştı. Putin'in Donetsk ve Lugansk'ı tanıma kararı sonrası Rus tanklarının Ukrayna topraklarına girdiği haberi, "olası Ukrayna Rusya savaşı başladı" şeklinde yorumlandı. Rusya'nın Ukrayna sınırlarının yakınında 190 bin askeri olduğunu ve pek çok noktadan saldırıya geçebileceğini açıklanırken olası işgal rotaları dikkat çekti. A Haber Dış Haberler Koordinatörü Orhan Sali, Rusya'nın olası işgal rotalarını harita üzerinden anlattı.

23.02.2022 12:14 - Son Güncelleme: 23.02.2022 12:19
Rusya’nın olası işgal rotaları nereler? Ukrayna krizinde kritik 3 bölge! İşte Ukrayna-Rusya krizindeki son gelişmeler...

Dünya Rusya-Ukrayna krizine odaklanmış durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda yer alan ve Rus ayrılıkçıların elinde bulunan Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıdı. Bölgedeki askeri hareketlilik ise dikkat çekiyor.

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Rusya’nın olası işgal rotaları nereler? Ukrayna krizinde kritik 3 bölge! İşte Ukrayna-Rusya krizindeki son gelişmeler...

A Haber Dış Haberler Koordinatörü Orhan Sali, Rusya'nın olası işgal rotalarını harita üzerinden anlattı. İşte o bölgeler...

Rusya’nın olası işgal rotaları nereler? Ukrayna krizinde kritik 3 bölge! İşte Ukrayna-Rusya krizindeki son gelişmeler...

Orhan Sali, "Biz son haftalar doğu Ukrayna'ya odaklanmıştık. Bağımsızlığın tanınması sonrası iş daha farklı noktaya geldi. Artık Putin'in daha büyük resme yani Ukrayna'nın tamamına yönelik bir pozisyonda olduğunu görüyoruz." dedi.

Rusya’nın olası işgal rotaları nereler? Ukrayna krizinde kritik 3 bölge! İşte Ukrayna-Rusya krizindeki son gelişmeler...

DONETSK VE LUHANSK ROTASI

Luhansk ve Donetsk'te Rusya'nın ilerlemesine yardımcı olabilecek yaklaşık 15 bin ayrılıkçı olduğu düşünülüyor. Ukrayna ise sayının daha yüksek olduğunu açıkladı.

Rusya’nın olası işgal rotaları nereler? Ukrayna krizinde kritik 3 bölge! İşte Ukrayna-Rusya krizindeki son gelişmeler...

Bununla birlikte Rusya'nın, Rostov bölgesinde sınırda kalıcı olarak konuşlanmış yaklaşık 10 bin askeri bulunuyor.

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