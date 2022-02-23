Son dakika! Rusya'nın olası işgal rotaları nereler? Ukrayna krizinde kritik 3 bölge! İşte Ukrayna-Rusya krizindeki son gelişmeler...

Orhan Sali, "Biz son haftalar doğu Ukrayna'ya odaklanmıştık. Bağımsızlığın tanınması sonrası iş daha farklı noktaya geldi. Artık Putin'in daha büyük resme yani Ukrayna'nın tamamına yönelik bir pozisyonda olduğunu görüyoruz." dedi.