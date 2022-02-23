Son dakika! Rusya'nın olası işgal rotaları nereler? Ukrayna krizinde kritik 3 bölge! İşte Ukrayna-Rusya krizindeki son gelişmeler...
Son dakika... Dünya Rusya-Ukrayna krizindeki gelişmelere odaklanmış durumda. Rusya-Ukrayna krizi, geçtiğimiz akşam Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamaları sonrası zirveye ulaştı. Putin'in Donetsk ve Lugansk'ı tanıma kararı sonrası Rus tanklarının Ukrayna topraklarına girdiği haberi, "olası Ukrayna Rusya savaşı başladı" şeklinde yorumlandı. Rusya'nın Ukrayna sınırlarının yakınında 190 bin askeri olduğunu ve pek çok noktadan saldırıya geçebileceğini açıklanırken olası işgal rotaları dikkat çekti. A Haber Dış Haberler Koordinatörü Orhan Sali, Rusya'nın olası işgal rotalarını harita üzerinden anlattı.
23.02.2022 12:14 - Son Güncelleme: 23.02.2022 12:19
A Haber Dış Haberler Koordinatörü Orhan Sali, Rusya'nın olası işgal rotalarını harita üzerinden anlattı. İşte o bölgeler...
Orhan Sali, "Biz son haftalar doğu Ukrayna'ya odaklanmıştık. Bağımsızlığın tanınması sonrası iş daha farklı noktaya geldi. Artık Putin'in daha büyük resme yani Ukrayna'nın tamamına yönelik bir pozisyonda olduğunu görüyoruz." dedi.
Bununla birlikte Rusya'nın, Rostov bölgesinde sınırda kalıcı olarak konuşlanmış yaklaşık 10 bin askeri bulunuyor.