Son dakika: İran'da koronavirüs can almaya devam ediyor! Virüs 3 ülkeye daha sıçradı |Video 24.02.2020 11:00

İran'dan gelen son dakika bilgilerine göre koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu. Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı. Günden güne yayılan virüs Bahreyn, Afganistan ve Kuveyt'e de sıçradı.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu.

İran devlet televizyonunda yayınlanan habere göre, Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kovid-19 vakalarına ilişkin Meclis'e bir rapor sundu.

Nemeki'nin sunduğu raporda, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 47'ye çıktığı belirtildi.



YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı da İran'dan dönen bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu açıkladı. Afganistan'da ise en az 10 kişinin koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındığı bildirildi.







BİNLERCE CAN ALDI

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 592, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2 kişi hayatını kaybetti.





Kovid-19, yayıldığı ülkelerde de can kayıplarına neden oldu. İran'da 12, Japonya'da 4, Güney Kore'de 7, İtalya'da 3, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da birer kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Virüs bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 79 bini geçerken, Çin ana karasında 77 bin 150, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 74 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 28 kişide Kovid-19 tespit edildi.



KOVİD-19 NEDENİYLE YENİ ZELANDA VE KUZEY KORE'DE YENİ ÖNLEMLER ALINDI

Yeni Zelanda, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok bölgesine yayılan Kovid-19 salgınına karşı Çin'e uygulanan seyahat yasağını 8 gün daha uzattı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Çin'den gelen yabancılara uygulanan ve bu gece sona ermesi planlanan 14 günlük seyahat yasağının 8 gün daha yürürlükte kalacağını açıkladı.





Ardern, Yeni Zelanda vatandaşları ve kalıcı oturum izni bulunanların 14 gün boyunca tecrit edilme koşuluyla geri dönebileceklerini ifade ederek, seyahat yasağının sona ermesinin ardından her 48 saatte bir yeniden gözden geçirileceğini belirtti.

KUZEY KORE, 380 YABANCIYI KARANTİNA ALTINA ALDI

Kuzey Kore'nin de Kovid-19'un Güney Kore'de hızla yayılmasının ardından 380 yabancıyı karantina altına aldığı bildirildi.

Yonhap ajansının, Kore Merkezi Yayın İstasyonuna dayandırdığı haberine göre, karantina altına alınan yabancıların büyük bölümünü, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da yaşayan diplomatlar oluşturuyor.