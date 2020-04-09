Son dakika: Kovid-19 tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı 09.04.2020 21:50

Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı. Durumu düzelmeyen, ateş ve öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, durumunun kötüleşmesi üzerine de ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.