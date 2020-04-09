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    • 09.04.2020 10:40
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    Başbakanı 'ın son durumu belli oldu! e yakalanmıştı

    nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Başbakanı 'ın sağlık durumuna ilişkin son durumu İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak açıkladı.

    Son durumu hakkında flaş açıklama

    Maliye Bakanı Rishi Sunak, (Covid-19) semptomlarının devam etmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

    İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve karantina sürecinin ardından semptomlarının devam etmesi sonucu geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan 'ın durumunun iyiye gittiğini ve 'yatakta oturabildiğini' ifade etti. 5 Nisan hastaneye kaldırılan Johnson, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a kabine toplantılarına başkanlık etme yetkisi vermişti.

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