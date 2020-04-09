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    • Dünya
    • 09.04.2020 Gazete
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    Coronavirüs tedavisi gören ile ilgili flaş açıklama: Keyfi yerinde

    Coronavirüse yakalanan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Argar, " rahat. Sağlık durumu stabil. Keyfi yerinde" dedi.

    Keyfi yerinde!
    Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyaya yayıldı. , salgını umursamadı. Ülkede vaka ve ölümler arttı. Daha sonra önlem alındı. İngiltere ı da hastalığa yakalandı. Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı. İngiltere ; "Başbakan rahat. Sağlık durumu stabil. Keyfi yerinde" dedi. İngiltere'de, Boris Johnson'a vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab Pazartesi günü yaptığı açıklamada Başbakanın iyileşeceğinden emin olduğunu söylemişti. Raab, standart oksijen tedavisi gördüğünü açıkladığı Johnson i, "savaşçı" ifadesini kullanmıştı.



    İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın hamile olan nişanlısı Carrie Symonds da Coronüvirüs'e yakalandı.

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