Çin'de ortaya çıkan Coronavirüs, tüm dünyaya yayıldı. İngiltere, salgını umursamadı. Ülkede vaka ve ölümler arttı. Daha sonra önlem alındı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da hastalığa yakalandı. Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırıldı. İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Edward Argar; "Başbakan rahat. Sağlık durumu stabil. Keyfi yerinde" dedi. İngiltere'de, Boris Johnson'a vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab Pazartesi günü yaptığı açıklamada Başbakanın iyileşeceğinden emin olduğunu söylemişti. Raab, standart oksijen tedavisi gördüğünü açıkladığı Johnson için, "savaşçı" ifadesini kullanmıştı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın hamile olan nişanlısı Carrie Symonds da Coronüvirüs'e yakalandı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın hamile olan nişanlısı Carrie Symonds da Coronüvirüs'e yakalandı.
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