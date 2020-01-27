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Son dakika: İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika: İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem

27.01.2020 18:30

Gelen son dakika bilgisine göre, İran'ın güneyinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.


İran'ın güneyindeki Fars eyaletinin merkez kenti Şiraz'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Şiraz'a bağlı Hane Zinyan kasabası olan deprem, yerel saatle 16.58'de kaydedildi.

Açıklamada depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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