Haberler Video Son dakika: Taliban'dan 'ABD askeri uçağını vurduk' iddiası!
Son dakika: Taliban'dan 'ABD askeri uçağını vurduk' iddiası!

Son dakika: Taliban'dan 'ABD askeri uçağını vurduk' iddiası!

27.01.2020 17:59

Son dakika haberine göre Bugün Afganistan'ın Gazni kentinde bir yolcu uçağının düştüğü iddialarından hemen sonra, Afgan yerel yetkilileri kaza iddialarını yalanlamıştı. Reuters'in haberine göre ise Taliban, Afganistan Gazni'de ABD askerilerini taşıyan bir uçağı düşürdüğünü iddia etti.


Afgan yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, 83 yolcusu bulunan bir uçak ülkenin Gazne şehrinde düştü. Uçağın düştükten sonra alev aldığı belirtilirken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

83 YOLCUSU VARDI
Afganistan'da Kandahar kentinden Kabil'e giden Ariana Afghan Airlines'a ait bir yolcu uçağının Gazni Vilayeti'ne bağlı Deh Yak bölgesinde dağlık bir araziye düştüğü bildirildi. Uçakta en az 83 kişinin bulunduğu ve uçağın düştükten sonra alev aldığı belirtildi.

CEO: BİZE AİT DEĞİL
Afgan haber ajansı Pajhwok Afghan Haberleri ise Ariana Afghan Airlines CEO'su Mirwais Mirzakwal'in düşen uçağın kendilerine ait olmadığını söylediğini aktardı.

Ülkenin havacılık kurumu da bir yolcu uçağının düştüğü yönündeki bilgileri yalanladı.

TALİBAN: ABD UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK
Reuters'in haberine göre de Taliban, Afganistan Gazni'de ABD askerilerini taşıyan bir uçağı düşürdüğünü iddia etti.

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