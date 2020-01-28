İran'dan Afganistan’da düşen uçakla ilgili bomba iddia: Süleymani suikastının planlayıcısı düşen uçaktaydı 28.01.2020 16:24

İran Yönetimi, Afganistan’da dün düşen Bombardier E-11A tipi uçakta, Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'ye yönelik suikastı planlayan üst düzey CIA yetkilisinin bulunduğunu iddia etti.

Mehr haber ajansının Rus istihbaratına dayandırdığı haberinde, dün Afganistan'ın Gazni Velayeti'nde düşen Bombardier E-11A tipi uçağın içerisinde, CIA'nin Irak, İran ve Afganistan'daki operasyonlarının başında olduğu belirtilen Michael D' Andrea'nın olduğu iddia edildi.

SÜLEYMANİ SUİKASTININ PLANLAYICISI

Taliban, CIA'e ait olduğunu öne sürdüğü uçağın düşmediğini, kendileri tarafından düşürüldüğünü öne sürdü. Ancak örgüt herhangi bir delil sunmadı.

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) İran, Afganistan ve Irak'ta operasyonlarının başı olan "Dark Prince" (Karanlık Prens) lakaplı D'Andrea'nın, İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'ye yönelik suikastı planladığı iddia ediliyor.



ABD'nin en önemli casuslarından biri olarak gösterilen D'Andrea, CIA'e İran'da Humeyni Devrimi'nin gerçekleştirildiği 1979 yılında katıldı. D'Andrea, İran'daki operasyonları nedeniyle "Ayetullah Mike" takma ismiyle anılıyor.





NELER OLMUŞTU?

Afganistan'da dün öğle saatlerinde Taliban kontrolünde olan bölgeye askeri uçak düştü. Uçağın önce Ariana Havayolları'na ait yolcu uçağı olduğu ileri sürüldü ancak Ariana Havayolları CEO'su Mirwais Mirzakwal basına yaptığı açıklamada, düşen uçağın kendilerine ait olmadığını, planlanan tüm uçuşların normal şekilde gerçekleştiğini açıkladı.

Akşam saatlerinde Afganistan'da bulunan ABD ordusunun (USFOR-A) sözcüsü Albay Sonny Leggett sosyal medyadan yayınladığı açıklamada "Bir adet ABD Bombardier E-11A Afganistan'ın Ghazni Vilayet'inde düştü. Kazanın nedeni araştırılırken, kazanın düşman ateşinden kaynaklandığına dair hiçbir delil yok. Daha fazla bilgi olunca paylaşacağız" dedi.

SÜLEYMANİ ÖLDÜRÜLDÜ, İRAN MİSİLLEME YAPTI

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, 3 Ocak'ta Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD güçlerinin silahlı insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmişti.

İran ise bizzat ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirilen "Süleymani" suikastına 8 Ocak'ta yaptığı misillemeyle yanıt verdi.



İran güçleri ABD'nin Irak'taki iki üssünü vurdu. Başkent Bağdat yakınlarındaki Ayn el Esad Hava Üssü ve Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'deki Amerikan üssü, İran füzelerinin hedefi oldu.

ABD Yönetimi, İran saldırısında can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Tahran ise "terörist" olarak nitelendirdiği 80 Amerikan askerinin öldüğünü öne sürdü.