Haberler Dünya Videoları SON DAKİKA: Bulgaristan seçimleri | Oy kullanma işlemi başladı! Türk kökenli Mustafa Karadayı cumhurbaşkanı seçilebilir

SON DAKİKA: Bulgaristan seçimleri | Oy kullanma işlemi başladı! Türk kökenli Mustafa Karadayı cumhurbaşkanı seçilebilir

SON DAKİKA: Bulgaristan seçimleri | Oy kullanma işlemi başladı! Türk kökenli Mustafa Karadayı cumhurbaşkanı seçilebilir
14.11.2021 09:32 - Son Güncelleme: 14.11.2021 09:43
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Bulgaristan'da bugün hem cumhurbaşkanı seçimi hem de erken genel seçim yapılacak. Cumhurbaşkanı seçiminde 23 ikili, cumhurbaşkanlığı ve yardımcılığı için yarışıyor. Cumhurbaşkanı seçiminde Bulgaristan'ın komünizm sonrası 32 yıllık demokrasi tarihinde ilk kez üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi Türk kökenli bir aday gösterdi. HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı cumhurbaşkanlığına, partinin Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili İskra Mihaylova da cumhurbaşkanı yardımcılığına aday. Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Seçimler için Edirne'de 3, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ'da ise 12 sandık kuruldu. İşte Bulgaristan seçimlerinde son dakika gelişmeleri...

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