Tekelci Google, Türkiye'nin dediğine gelecek mi? Türkiye'nin Google'a karşı davası dünyaya örnek olacak cinsten

Türkiye; başta ABD, Avrupa ve dünyanın dört bir yanındaki bir takım ülkeler gibi teknoloji devlerinin tekelleşmesi ve haksız rekabet oluşturmasına dur demek için çeşitli adımlar atıyor. Son olarak Rekabet Kurumu, geçtiğimiz aylarda Google'ın genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı gerekçesiyle, 296 milyon lira para cezası verdi. İhlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Google’a gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 ay içerisinde, rakip yerel arama hizmetleri ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında Google’ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlamasına, Google'ın ilk uyum tedbirinin uygulanmaya başlamasından itibaren 5 yıllık süre boyunca ve yılda bir periyodik olarak Kuruma rapor sunmasına karar verildi. Yaklaşık 85 milyon nüfusa sahip Türkiye'de yerel arama pastasından çekilme riskini göze alamayacağı düşünülen Google, ağır bir faturayla karşı karşıya. Türkiye'nin Google açısından potansiyeli, şirketin Rekabet Kurumu'na olumlu bir teklifle yanaşması ve çözüm sunması için büyük bir motivasyon. Peki önümüzdeki süreçte neler olacak? Google; Türkiye'nin şartlarını kabul edecek mi? Türkiye'nin örnek davası dünyadaki diğer ülkeleri de tetikleyecek mi? İşte Google ile Rekabet Kurumu arasındaki dava, dünyadan benzer örnekler ve Google'ı bekleyen zor günlere dair bilinmesi gerekenler...